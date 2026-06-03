Toyota Highlander-Alternative GAC S9 in Russland ab 6,8 Millionen Rubel erhältlich

Der Preis für den Full-Size-Hybrid-Crossover GAC S9 wurde für den russischen Markt bekannt gegeben. Das neue Modell wird in einer einzigen SX Premium-Ausstattungslinie für 6,8 Millionen Rubel (ca. 70.000 USD) angeboten. Obwohl das genaue Verkaufsstartdatum noch nicht bekannt ist, zieht das Fahrzeug mit seiner umfangreichen Ausstattung und technischen Leistungsfähigkeit Aufmerksamkeit auf sich. Ixbt.com berichtet .

Die SX Premium-Version verfügt über ein adaptives Fahrwerk, 21-Zoll-Räder, 360-Grad-Kameras und moderne Fahrerassistenzsysteme. Zur Innenausstattung gehören ein Head-up-Display, eine 3-Zonen-Klimaautomatik sowie Heizungs-, Belüftungs- und Massagefunktionen für die Sitze der ersten und zweiten Reihe. Lenkrad, Frontscheibe und Scheibenwaschdüsen sind beheizt; die Sitze sind mit hochwertigem Nappa-Leder bezogen.

Der GAC S9 gehört mit einer Länge von 5060 mm zur Klasse der großen Crossover. Das Fahrzeug basiert auf einem seriellen Hybridkonzept und ist mit Allradantrieb (AWD) ausgestattet. Die Systemgesamtleistung beträgt 340 PS und ermöglicht eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 7,2 Sekunden. Der Antriebsstrang umfasst einen 1,5-Liter-Verbrennungsmotor und eine 44,5-kWh-Batterie von CATL.

Einer der Vorteile des Hybridsystems ist seine Effizienz: Die rein elektrische Reichweite beträgt 208 km (NEDC-Zyklus), die Gesamtreichweite liegt bei 1019 km. Die CATL-Batterie lässt sich an Schnellladestationen in nur 15 Minuten von 30 % auf 80 % aufladen. Gegen Aufpreis können Kunden zwischen zwei Exterieur-Optionen wählen: einem Blacked-Out-Design oder einer Zweifarb-Lackierung.