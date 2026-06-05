Lada Granta erhält stufenloses Getriebe wie Lada Vesta

Russlands beliebtestes Auto, der Lada Granta, wird in den kommenden Jahren mit einem neuen Getriebetyp ausgestattet. Laut AvtoVAZ-Chef Maxim Sokolov wird das Modell mit einem WLY-Stufenlosgetriebe ähnlich dem Lada Vesta ausgerüstet. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten Quelle.

Die Ingenieure mussten erhebliche technische Änderungen vornehmen, um dieses Getriebe an das Granta-Modell anzupassen. Anfangs passte die Einheit nicht unter die Motorhaube, sodass nicht nur das CVT-Gehäuse, sondern auch einige Karosseriepaneele des Fahrzeugs überarbeitet wurden.

Das neue Getriebe arbeitet ausschließlich mit dem 8-Ventil-Motor mit 90 PS zusammen. Laut Sokolov gewährleistet diese Kombination eine lange Lebensdauer der Einheit, die nahe an der Lebensdauer des Motors liegt.

Es wird einige Zeit dauern, die Produktionslinien anzupassen und alle Testverfahren abzuschließen. Daher ist geplant, dass Lada Granta Fahrzeuge mit Stufenlosgetriebe in der ersten Hälfte 2027 vom Band laufen.