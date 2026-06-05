Audi stellt Nuvolari-Supersportwagen vor: 987 PS und über 350 km/h Höchstgeschwindigkeit

Audi hat offiziell seinen neuen Flaggschiff-Supersportwagen, den Nuvolari, vorgestellt. Dieses Fahrzeug ersetzt das eingestellte R8-Modell und wird zum leistungsstärksten Serienfahrzeug in der Geschichte der Marke. Das neue Modell zeichnet sich nicht nur durch seine technischen Daten aus, sondern auch durch sein Exterieur-Design, das die zukünftige Designrichtung der Marke Audi vorgibt. Laut Ixbt.com Bericht .

Das Herzstück des Nuvolari ist ein Hybridsystem, das aus einem 4,0-Liter-V8-Biturbomotor und drei Elektromotoren besteht. Die Gesamtleistung des Systems beträgt 987 PS, wobei der Verbrennungsmotor bis zu 10.000 U/min drehen kann. Das Fahrzeug kann dank eines 7,3-kWh-Akkus auch kurze Strecken rein elektrisch zurücklegen.

Die dynamischen Werte sind beeindruckend: Der Supersportwagen beschleunigt in nur 2,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht 200 km/h in 6,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt über 350 km/h. Der extensive Einsatz von kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff im Chassis dient der Kompensation des Gewichts des Hybridsystems. Zudem verfügt das Fahrzeug über aktive Aerodynamikelemente, die dem Drag Reduction System (DRS) aus der Formel 1 ähneln.

Technisch weist der Nuvolari Ähnlichkeiten mit den neuen Hybridmodellen der Marke Lamborghini auf, was auf eine gemeinsame Plattform innerhalb des Volkswagen-Konzerns hindeutet. Die Produktion ist auf nur 499 Exemplare begrenzt. Die ersten Auslieferungen sind für die erste Hälfte des Jahres 2027 geplant.