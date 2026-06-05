Autos in Großbritannien altern, doch Käufer scheuen hohe Laufleistungen

·44·Auto
Autos in Großbritannien altern, doch Käufer scheuen hohe Laufleistungen

Neuen Daten zufolge ist das Durchschnittsalter der Autos auf Großbritanniens Straßen so hoch wie nie zuvor, doch Gebrauchtwagenkäufer zögern weiterhin, Fahrzeuge mit mehr als 100.000 Meilen (ca. 160.000 km) Laufleistung zu kaufen. Eine von eBay durchgeführte Umfrage ergab, dass 72 % der Fahrer vor sechsstelligen Kilometerständen zurückschrecken und 52 % Autos mit mehr als 50.000 Meilen meiden. Laut Autocar.co.uk berichtet .

Währenddessen zeigen Daten der DVLA, dass das Durchschnittsalter der Autos auf britischen Straßen derzeit 10 Jahre beträgt. Dieser Wert lag 2020 bei neun Jahren und 2018 bei acht Jahren. Untersuchungen von Car.co.uk zufolge ist das Alter, in dem Autos verschrottet werden, von 15 Jahren im Jahr 2021 auf fast 17 Jahre gestiegen. Experten sind der Ansicht, dass die frühere Vorstellung „hohe Laufleistung bedeutet untaugliches Auto“ heute ihre Gültigkeit verloren hat.

Paul Toomer, Gründer des Autohauses CarPod, betont, dass moderne Autos deutlich zuverlässiger und langlebiger sind als ihre Vorgänger. Angesichts steigender Preise ändert sich die Einstellung der Käufer zu Fahrzeugen mit hoher Laufleistung. So wird ein Audi Q3 1.5 TFSI S Line aus dem Jahr 2021 mit 125.000 Meilen Laufleistung auf etwa 14.000 Pfund Sterling geschätzt, während dasselbe Modell mit 50.000 Meilen 20.000 Pfund Sterling kostet.

Interessanterweise bewältigen auch elektrifizierte Fahrzeuge hohe Laufleistungen problemlos. Daten zeigen, dass über 93.000 Hybridautos mehr als 100.000 Meilen zurückgelegt haben, wobei 32.000 davon die 200.000-Meilen-Marke überschritten haben. Selbst unter den Tesla Model S Elektroautos gibt es Dutzende von Exemplaren mit mehr als 150.000 Meilen, was die Haltbarkeit dieser Technologien unterstreicht.

AutomobilMarktGroßbritannienAudiTesla
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Wichtige Beschränkung bei Fahrzeugimporten aufgehobenWichtige Beschränkung bei Fahrzeugimporten aufgehobenGestern, 16:52Lada Granta erhält stufenloses Getriebe wie Lada VestaLada Granta erhält stufenloses Getriebe wie Lada VestaGestern, 11:58Lada Azimut erhält weltweit einzigartiges Frontscheiben-HeizsystemLada Azimut erhält weltweit einzigartiges Frontscheiben-HeizsystemGestern, 09:25Audi stellt Nuvolari-Supersportwagen vor: 987 PS und über 350 km/h HöchstgeschwindigkeitAudi stellt Nuvolari-Supersportwagen vor: 987 PS und über 350 km/h HöchstgeschwindigkeitGestern, 23:55Audi stellt neuen V8-Hybrid-Supersportwagen als Ersatz für den R8 vorAudi stellt neuen V8-Hybrid-Supersportwagen als Ersatz für den R8 vor04.06, 18:57
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Auto nachrichten

Der Papst fährt ein neues Elektroauto, Ferrari-Aktien stürzen ab (Video)
Der Papst fährt ein neues Elektroauto, Ferrari-Aktien stürzen ab (Video)
Bekannte Marke plant Automobilproduktion in Usbekistan
Bekannte Marke plant Automobilproduktion in Usbekistan
BYD stellt sein neues Flaggschiff-Crossover-Modell Hiace 08 vor
BYD stellt sein neues Flaggschiff-Crossover-Modell Hiace 08 vor
BYD Yuan Plus der dritten Generation wird am 21. Mai vorgestellt
BYD Yuan Plus der dritten Generation wird am 21. Mai vorgestellt
Neuer Lada Niva Legend vorgestellt: Stärkerer Motor und überarbeitetes Fahrwerk
Neuer Lada Niva Legend vorgestellt: Stärkerer Motor und überarbeitetes Fahrwerk
850 PS starker gepanzerter Pickup Rezvani Fortress vorgestellt
850 PS starker gepanzerter Pickup Rezvani Fortress vorgestellt
Zeekr nicht mehr führend: Chinas intelligenteste Autos bekannt gegeben
Zeekr nicht mehr führend: Chinas intelligenteste Autos bekannt gegeben
Hongqi Guoya: Luxuslimousine als Konkurrent zur Mercedes-Maybach S-Klasse
Hongqi Guoya: Luxuslimousine als Konkurrent zur Mercedes-Maybach S-Klasse