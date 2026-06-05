Autos in Großbritannien altern, doch Käufer scheuen hohe Laufleistungen

Neuen Daten zufolge ist das Durchschnittsalter der Autos auf Großbritanniens Straßen so hoch wie nie zuvor, doch Gebrauchtwagenkäufer zögern weiterhin, Fahrzeuge mit mehr als 100.000 Meilen (ca. 160.000 km) Laufleistung zu kaufen. Eine von eBay durchgeführte Umfrage ergab, dass 72 % der Fahrer vor sechsstelligen Kilometerständen zurückschrecken und 52 % Autos mit mehr als 50.000 Meilen meiden. Laut Autocar.co.uk berichtet .

Währenddessen zeigen Daten der DVLA, dass das Durchschnittsalter der Autos auf britischen Straßen derzeit 10 Jahre beträgt. Dieser Wert lag 2020 bei neun Jahren und 2018 bei acht Jahren. Untersuchungen von Car.co.uk zufolge ist das Alter, in dem Autos verschrottet werden, von 15 Jahren im Jahr 2021 auf fast 17 Jahre gestiegen. Experten sind der Ansicht, dass die frühere Vorstellung „hohe Laufleistung bedeutet untaugliches Auto“ heute ihre Gültigkeit verloren hat.

Paul Toomer, Gründer des Autohauses CarPod, betont, dass moderne Autos deutlich zuverlässiger und langlebiger sind als ihre Vorgänger. Angesichts steigender Preise ändert sich die Einstellung der Käufer zu Fahrzeugen mit hoher Laufleistung. So wird ein Audi Q3 1.5 TFSI S Line aus dem Jahr 2021 mit 125.000 Meilen Laufleistung auf etwa 14.000 Pfund Sterling geschätzt, während dasselbe Modell mit 50.000 Meilen 20.000 Pfund Sterling kostet.

Interessanterweise bewältigen auch elektrifizierte Fahrzeuge hohe Laufleistungen problemlos. Daten zeigen, dass über 93.000 Hybridautos mehr als 100.000 Meilen zurückgelegt haben, wobei 32.000 davon die 200.000-Meilen-Marke überschritten haben. Selbst unter den Tesla Model S Elektroautos gibt es Dutzende von Exemplaren mit mehr als 150.000 Meilen, was die Haltbarkeit dieser Technologien unterstreicht.