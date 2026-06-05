Lada Azimut erhält weltweit einzigartiges Frontscheiben-Heizsystem

AvtoVAZ hat bestätigt, dass der neue Lada Azimut Crossover mit einem einzigartigen Heizsystem ausgestattet wird. Auf dem St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum erklärte der Vizepräsident des Unternehmens, Sergey Gromak, zunächst, es handele sich um ein „Außenspiegel-Heizsystem, das es nirgendwo sonst auf der Welt gibt“. Später präzisierte der Hersteller diese Information und erklärte, es habe sich lediglich um ein Versprechen gehandelt. Ixbt.com berichtet .

Laut der offiziellen Mitteilung handelt es sich tatsächlich um eine Heizfunktion für die vorderen Seitenscheiben. Diese Technologie ist derzeit in keinem anderen Fahrzeug auf dem russischen Markt verfügbar. Unternehmensvertreter korrigierten den Fehler mit einem Scherz und betonten, dass das Modell Lada Azimut sowohl über eine spezielle Heizung für die Außenspiegel als auch für die vorderen Seitenscheiben verfügen wird.

Den Angaben zufolge werden die Seitenscheiben mithilfe spezieller Heizdrähte erwärmt, ähnlich wie die Front- und Heckscheiben. Der Fahrer kann diese Funktion über eine separate Taste ein- und ausschalten. Diese Lösung soll die Sichtverhältnisse für den Fahrer insbesondere bei kalten Witterungsbedingungen verbessern.

Derzeit bereitet AvtoVAZ die Serienproduktion des Lada Azimut Crossovers vor. Es wurde bekannt gegeben, dass die Farbpalette des Modells auf acht Optionen erweitert wird und Varianten mit Turbomotor getestet werden. Der Verkaufsstart des Fahrzeugs wird für den Herbst dieses Jahres erwartet.