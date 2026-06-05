Lada Azimut erhält weltweit einzigartiges Frontscheiben-Heizsystem

·526·Auto
Lada Azimut erhält weltweit einzigartiges Frontscheiben-Heizsystem

AvtoVAZ hat bestätigt, dass der neue Lada Azimut Crossover mit einem einzigartigen Heizsystem ausgestattet wird. Auf dem St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum erklärte der Vizepräsident des Unternehmens, Sergey Gromak, zunächst, es handele sich um ein „Außenspiegel-Heizsystem, das es nirgendwo sonst auf der Welt gibt“. Später präzisierte der Hersteller diese Information und erklärte, es habe sich lediglich um ein Versprechen gehandelt. Ixbt.com berichtet .

Laut der offiziellen Mitteilung handelt es sich tatsächlich um eine Heizfunktion für die vorderen Seitenscheiben. Diese Technologie ist derzeit in keinem anderen Fahrzeug auf dem russischen Markt verfügbar. Unternehmensvertreter korrigierten den Fehler mit einem Scherz und betonten, dass das Modell Lada Azimut sowohl über eine spezielle Heizung für die Außenspiegel als auch für die vorderen Seitenscheiben verfügen wird.

Den Angaben zufolge werden die Seitenscheiben mithilfe spezieller Heizdrähte erwärmt, ähnlich wie die Front- und Heckscheiben. Der Fahrer kann diese Funktion über eine separate Taste ein- und ausschalten. Diese Lösung soll die Sichtverhältnisse für den Fahrer insbesondere bei kalten Witterungsbedingungen verbessern.

Derzeit bereitet AvtoVAZ die Serienproduktion des Lada Azimut Crossovers vor. Es wurde bekannt gegeben, dass die Farbpalette des Modells auf acht Optionen erweitert wird und Varianten mit Turbomotor getestet werden. Der Verkaufsstart des Fahrzeugs wird für den Herbst dieses Jahres erwartet.

AvtoVAZLada AzimutCrossoverAutomobilTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Wichtige Beschränkung bei Fahrzeugimporten aufgehobenWichtige Beschränkung bei Fahrzeugimporten aufgehobenGestern, 16:52Lada Granta erhält stufenloses Getriebe wie Lada VestaLada Granta erhält stufenloses Getriebe wie Lada VestaGestern, 11:58Autos in Großbritannien altern, doch Käufer scheuen hohe LaufleistungenAutos in Großbritannien altern, doch Käufer scheuen hohe LaufleistungenGestern, 10:25Audi stellt Nuvolari-Supersportwagen vor: 987 PS und über 350 km/h HöchstgeschwindigkeitAudi stellt Nuvolari-Supersportwagen vor: 987 PS und über 350 km/h HöchstgeschwindigkeitGestern, 23:55Audi stellt neuen V8-Hybrid-Supersportwagen als Ersatz für den R8 vorAudi stellt neuen V8-Hybrid-Supersportwagen als Ersatz für den R8 vor04.06, 18:57
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Auto nachrichten

Der Papst fährt ein neues Elektroauto, Ferrari-Aktien stürzen ab (Video)
Der Papst fährt ein neues Elektroauto, Ferrari-Aktien stürzen ab (Video)
Bekannte Marke plant Automobilproduktion in Usbekistan
Bekannte Marke plant Automobilproduktion in Usbekistan
BYD stellt sein neues Flaggschiff-Crossover-Modell Hiace 08 vor
BYD stellt sein neues Flaggschiff-Crossover-Modell Hiace 08 vor
BYD Yuan Plus der dritten Generation wird am 21. Mai vorgestellt
BYD Yuan Plus der dritten Generation wird am 21. Mai vorgestellt
Neuer Lada Niva Legend vorgestellt: Stärkerer Motor und überarbeitetes Fahrwerk
Neuer Lada Niva Legend vorgestellt: Stärkerer Motor und überarbeitetes Fahrwerk
850 PS starker gepanzerter Pickup Rezvani Fortress vorgestellt
850 PS starker gepanzerter Pickup Rezvani Fortress vorgestellt
Zeekr nicht mehr führend: Chinas intelligenteste Autos bekannt gegeben
Zeekr nicht mehr führend: Chinas intelligenteste Autos bekannt gegeben
Hongqi Guoya: Luxuslimousine als Konkurrent zur Mercedes-Maybach S-Klasse
Hongqi Guoya: Luxuslimousine als Konkurrent zur Mercedes-Maybach S-Klasse