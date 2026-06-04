Audi stellt neuen V8-Hybrid-Supersportwagen als Ersatz für den R8 vor

Audi hat den neuen Nuvolari-Supersportwagen vorgestellt, ein in limitierter Auflage produziertes Modell, das den R8 ersetzt. Mit 987 PS wird dieser V8-Hybrid zum neuen Flaggschiff der Marke. Laut CEO Gernot Döllner ist dieses Auto eine einzigartige Aussage für die Zukunft der Marke. Wie Autocar.co.uk berichtet .

Der Nuvolari ist mit einem 4,0-Liter-Twin-Turbo-Motor und drei Elektromotoren ausgestattet und gilt als das schnellste und leistungsstärkste Serienfahrzeug in der Geschichte der deutschen Marke. Er verfügt über Formel-1-Technologien, einschließlich aktiver Aerodynamik, einer Karosserie aus Kohlefaser und einem Allradsystem mit Drehmomentvektorisierung. Insgesamt werden 499 Einheiten produziert, der Verkaufsstart ist für Anfang nächsten Jahres geplant.

Der neue Supersportwagen ist das erste Serienfahrzeug, das die neue Designsprache verkörpert, die Audi letztes Jahr mit dem Concept C präsentierte. Der Nuvolari teilt seine technische Basis und Antriebsstrang mit dem neuen Temarario-Modell von Lamborghini, das zur Volkswagen Group gehört. Diese Tradition ähnelt der früheren Zusammenarbeit des R8 mit dem Lamborghini Gallardo und Huracán.

Das Auto ist nach dem legendären Rennfahrer Tazio Nuvolari benannt, der für Auto Union, den Vorgänger von Audi, fuhr. Das Projekt wurde in rekordverdächtigen 14 Monaten entwickelt, passend zum Debüt von Audi in der F1. Ein gemeinsames Team aus Ingenieuren von Audi, dem F1-Team und Lamborghini arbeitete an dem Projekt.