Kehrt José Mourinho zu Real Madrid zurück? Florentino Pérez’ umstrittenes Video

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Kehrt José Mourinho zu Real Madrid zurück? Florentino Pérez’ umstrittenes Video

José Mourinho ist aufgrund eines Videos, das im Rahmen der Wahlkampagne von Real-Madrid-Präsident Florentino Pérez veröffentlicht wurde, in den Mittelpunkt einer großen Kontroverse geraten. Das Video deutet auf eine Rückkehr des portugiesischen Trainers zum Madrider Klub hin, doch Mourinho, derzeit Cheftrainer von Benfica, betont, dass das Material gefälscht sei. Goal.com berichtet .

Das von Pérez’ Kampagne präsentierte Video kündigte Mourinhos Rückkehr unter dem Slogan „MOUcha historia por hacer“ (Noch so viel Geschichte zu schreiben) an. Dies führte zu scharfen Protesten der Benfica-Führung. Mourinho hat einen Vertrag mit dem Klub bis 2027 und kontaktierte sofort die Vereinsführung, um klarzustellen, dass er das Video nicht aufgenommen habe und die Bilder mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) erstellt worden seien.

Florentino Pérez lobte Mourinhos Qualitäten und nannte ihn einen der besten Trainer der Welt. „Mourinho war eine sehr wichtige Figur für Real Madrid. Er hat mit uns eine Rekordzahl an Titeln gewonnen und das Team auf ein hohes Wettbewerbsniveau gebracht. Mourinho und Ibrahima Konate werden meine ersten Verpflichtungen sein“, betonte Pérez gegenüber Diario AS.

Bei den Präsidentschaftswahlen am 7. Juni tritt Enrique Riquelme gegen Pérez an. Riquelme lehnte Mourinhos Kandidatur ab und erklärte, sein Sportprojekt sei völlig anders. Seiner Meinung nach passt Mourinho trotz seiner Erfahrung als Trainer nicht zu den Zukunftsplänen des Klubs.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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