Der FC Bayern München baut seine Torwartposition weiter um. Laut dem Daily Echo steht der israelische Torhüter Daniel Peretz kurz vor einem dauerhaften Abschied. Southampton hat die Verhandlungen mit dem deutschen Rekordmeister über den Transfer des 25-Jährigen in die Endphase gebracht. Goal.com berichtet .

Peretz war im Januar auf Leihbasis zu Southampton gestoßen. Nachdem er aufgrund der Konkurrenz durch Manuel Neuer, Jonas Urbig und Sven Ulreich die Hoffnung auf einen Stammplatz in München aufgegeben hatte, konnte sich der Torwart in England beweisen. Er avancierte zum Publikumsliebling, bestritt 26 Spiele und blieb dabei neunmal ohne Gegentor.

Obwohl Daniel Peretz' Vertrag bei Bayern noch bis 2028 läuft, zieht er es vor, seine Karriere in England fortzusetzen. Der Spieler erhielt auch Angebote von anderen Vereinen, setzt aber voll auf das Projekt Southampton. Die offiziellen Details des Transfers sollen noch diese Woche bekannt gegeben werden.

Gleichzeitig gibt es ernste Kontroversen um Southampton. Die English Football League schloss das Team wegen eines Spionageskandals vom Play-off-Finale gegen Hull City aus. Zudem wurden dem Verein vier Punkte für die nächste Saison abgezogen. Trotz dieser Schwierigkeiten will Peretz dem Team zur Rückkehr in die Premier League verhelfen.