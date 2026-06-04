Bayern-Torwart Daniel Peretz vor Wechsel zu Southampton

·66·Sport
Bayern-Torwart Daniel Peretz vor Wechsel zu Southampton

Der FC Bayern München baut seine Torwartposition weiter um. Laut dem Daily Echo steht der israelische Torhüter Daniel Peretz kurz vor einem dauerhaften Abschied. Southampton hat die Verhandlungen mit dem deutschen Rekordmeister über den Transfer des 25-Jährigen in die Endphase gebracht. Goal.com berichtet .

Peretz war im Januar auf Leihbasis zu Southampton gestoßen. Nachdem er aufgrund der Konkurrenz durch Manuel Neuer, Jonas Urbig und Sven Ulreich die Hoffnung auf einen Stammplatz in München aufgegeben hatte, konnte sich der Torwart in England beweisen. Er avancierte zum Publikumsliebling, bestritt 26 Spiele und blieb dabei neunmal ohne Gegentor.

Obwohl Daniel Peretz' Vertrag bei Bayern noch bis 2028 läuft, zieht er es vor, seine Karriere in England fortzusetzen. Der Spieler erhielt auch Angebote von anderen Vereinen, setzt aber voll auf das Projekt Southampton. Die offiziellen Details des Transfers sollen noch diese Woche bekannt gegeben werden.

Gleichzeitig gibt es ernste Kontroversen um Southampton. Die English Football League schloss das Team wegen eines Spionageskandals vom Play-off-Finale gegen Hull City aus. Zudem wurden dem Verein vier Punkte für die nächste Saison abgezogen. Trotz dieser Schwierigkeiten will Peretz dem Team zur Rückkehr in die Premier League verhelfen.

FC Bayern MünchenSouthamptonDaniel PeretzTransfersPremier League
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

City will talentierten Torwart des AC Mailand verpflichtenHeute, 08:21Florentino Perez bestätigt neue Transfers bei Real MadridHeute, 07:51Usbekische Boxer übernehmen Führung im World-Boxing-RankingHeute, 07:46Bayern-Torwart Daniel Peretz vor dauerhaftem AbgangHeute, 07:38
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Europäische Spitzenklubs zeigen Interesse an Abdukodir Khusanov
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt