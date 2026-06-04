Lil Khurramovs Liebesgeschichte endet unerwartet

·1·Kultur
Lil Khurramovs Liebesgeschichte endet unerwartet

Alles begann im Januar dieses Jahres, als der 23-jährige Blogger bei der Beantwortung von Follower-Fragen Hochzeitspläne andeutete. Damals wurde auch bekannt, dass er mit Valeriya, einem 23-jährigen Model in Dubai, liiert war.

Im Februar reiste Ozod nach einem Arbeitsbesuch in Usbekistan wieder nach Dubai, um bei seiner Freundin zu sein. Er veröffentlichte Fotos mit dem Model in den sozialen Medien und kommentierte: 'Es gibt keine solche Liebe auf der Welt.'

Kurz darauf kam es jedoch zu einer unerwarteten Wendung. Der Blogger bestätigte das Beziehungsende offiziell, indem er Archivvideos zu Munisa Rizaevas Lied 'Bevafo' postete. Unter dem Beitrag schrieb er: 'Ihr musstet diesen Beitrag sehen.'

Ein junger Mann und eine junge Frau trinken bei Sonnenuntergang Kaffee und unterhalten sich.

Dieser Vorfall löste in den sozialen Medien verschiedene Diskussionen aus. Während einige Nutzer das Ergebnis als vorhersehbar einschätzten, interpretierten andere es lediglich als Ende einer PR-Aktion.

So endete Lil Khurramovs Liebesgeschichte nicht wie erwartet mit einer Hochzeit, sondern mit großen Kontroversen.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Manzura verrät, warum sie spät geheiratet hatGestern, 13:51Sridevis älteste Tochter erlebt beängstigenden Vorfall bei PremiereGestern, 11:37Neues Duett von Sevinch und Kamron: „Gul“ kommt baldGestern, 11:12Unerwartete Antwort von Ulugbek Rahmatullayev: Was ist Glück? (Video)Gestern, 10:59Doppelgängerin der Sängerin Jasmin gefundenGestern, 10:23Hande Yener erlebt peinlichen Moment auf der Bühne bei PreisverleihungGestern, 10:04
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Kultur nachrichten

Unerwartete Situation beim Ummon-Konzert in Fergana
Yulduz Usmonova verrät offen, was für eine alte Frau sie mit 80 sein wird
Ozoda Nursaidova explodiert mit „To‘ylar muborak“ – das Musikvideo wird in kurzer Zeit populär (Video)
Bräutigam steckt Kaniza Geld zu: Video sorgt für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Shahzoda überrascht Fans mit einem Auftritt auf dem Laufsteg mit ihrer Schwiegertochter
Wie viel verdient Fotima Nazarova, bekannt durch ihre Rolle als „Sohiba“, auf Instagram?
Wortkünstler Avaz Oxun zieht bei Ozoda Nursaidovas Konzert mit Gesang die Aufmerksamkeit der Fans auf sich
Rano Shodieva zeigte die Unterwasserwelt in China