Lil Khurramovs Liebesgeschichte endet unerwartet

Alles begann im Januar dieses Jahres, als der 23-jährige Blogger bei der Beantwortung von Follower-Fragen Hochzeitspläne andeutete. Damals wurde auch bekannt, dass er mit Valeriya, einem 23-jährigen Model in Dubai, liiert war.

Im Februar reiste Ozod nach einem Arbeitsbesuch in Usbekistan wieder nach Dubai, um bei seiner Freundin zu sein. Er veröffentlichte Fotos mit dem Model in den sozialen Medien und kommentierte: 'Es gibt keine solche Liebe auf der Welt.'

Kurz darauf kam es jedoch zu einer unerwarteten Wendung. Der Blogger bestätigte das Beziehungsende offiziell, indem er Archivvideos zu Munisa Rizaevas Lied 'Bevafo' postete. Unter dem Beitrag schrieb er: 'Ihr musstet diesen Beitrag sehen.'

Dieser Vorfall löste in den sozialen Medien verschiedene Diskussionen aus. Während einige Nutzer das Ergebnis als vorhersehbar einschätzten, interpretierten andere es lediglich als Ende einer PR-Aktion.

So endete Lil Khurramovs Liebesgeschichte nicht wie erwartet mit einer Hochzeit, sondern mit großen Kontroversen.