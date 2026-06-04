Direktflüge zwischen Taschkent und Jerewan gestartet

Ein historisches Ereignis hat stattgefunden, das die kulturellen, wirtschaftlichen und touristischen Beziehungen zwischen den Völkern Usbekistans und Armeniens auf eine neue Stufe hebt. Erstmals seit Jahrzehnten wurden reguläre direkte Flugverbindungen zwischen den Hauptstädten der beiden Länder offiziell wiederhergestellt. Dies ist ein wahres Freudenfest für Passagiere und Reisefreunde, die der Transitstrecken lange überdrüssig waren.

Historischer Erstflug und Passagierstrom

Am 2. Juni dieses Jahres hat die bekannte armenische Fluggesellschaft Shirak Avia ihren ersten regulären Flug auf der Strecke Jerewan–Taschkent–Jerewan erfolgreich abgeschlossen. Der Erstflug selbst zeigte deutlich die hohe Nachfrage nach dieser Verbindung:

Ankünfte in Taschkent: 127 Passagiere reisten mit dem ersten Flugzeug, das wie eine weiße Taube schwebte, nach Usbekistan ein.

Abflüge nach Jerewan: Genau 177 Landsleute und ausländische Gäste reisten vom geräumigen internationalen Flughafen Taschkent in die Hauptstadt Armeniens ab.

Diese historischen Flüge sind komfortabel, sicher und entsprechen voll den modernen Anforderungen Boeing 737 Flugzeuge, die regelmäßig an festgelegten Wochentagen verkehren.

Bequemes und schnelles Reisen ohne Transit durch Drittländer

Früher war das Reisen auf dieser Strecke für Vertreter beider Länder und Touristen mit vielen Unannehmlichkeiten verbunden. Passagiere mussten über andere Länder reisen und lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Dieser revolutionäre Direktflug spart sowohl Zeit als auch Geld.

Ein vielversprechender Schritt: Der Aufbau dieser neuen Luftbrücke erleichtert nicht nur Familienbesuche für normale Bürger, sondern stärkt auch die bilateralen Geschäftsbeziehungen und hebt das einzigartige Tourismuspotenzial Usbekistans und Armeniens auf ein neues Niveau.

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