Andoni Iraola übernimmt Liverpool: Die wichtigsten Aufgaben

Bei Liverpool beginnt eine neue Ära. Nach einer enttäuschenden Saison unter Arne Slot wurde Andoni Iraola zum neuen Trainer ernannt. Dieser Wechsel weckt neue Hoffnung bei den Reds, die in der vergangenen Saison ihren Premier-League-Titel nicht verteidigen konnten und 12 Niederlagen hinnehmen mussten. Das Team hatte das Vertrauen der Fans verloren, nachdem es nicht nur in nationalen Wettbewerben, sondern auch gegen Rivalen wie Manchester City und Paris Saint-Germain schwere Niederlagen erlitten hatte. Goal.com berichtet .

Sportdirektor Richard Hughes hat sich für einen ihm bestens bekannten Experten entschieden. Iraola, der zuvor beim AFC Bournemouth mit begrenzten Mitteln historische Ergebnisse erzielte und das Team auf den sechsten Platz führte, muss nun den Kader von Liverpool umbauen. Sein offensiver Spielstil gilt als Schlüsselfaktor, um die gedrückte Stimmung in Anfield zu heben. Allerdings muss der spanische Trainer vor dem Saisonstart im August noch zahlreiche Probleme lösen.

Iraolas erste Priorität ist die Causa Alexander Isak. Der schwedische Stürmer, der für eine britische Rekordablösesumme verpflichtet wurde, kam in der letzten Saison verletzungsbedingt nur in 13 Spielen zum Einsatz. Die Wiederherstellung der Fitness und Torjägerform des Angreifers, der derzeit an der Weltmeisterschaft teilnimmt, ist für die Offensive des Teams von entscheidender Bedeutung.

Zudem muss der neue Trainer eine klare Entscheidung in der Torwartfrage um Alisson treffen und die Zukunft talentierter Spieler wie Florian Wirtz bestimmen. Die Liverpool-Fans erwarten von Iraola nicht nur Ergebnisse, sondern auch die Rückkehr der verloren gegangenen Intensität. Isaks spektakuläres Tor für Schweden gegen Norwegen könnte ein positives Signal für den neuen Cheftrainer sein.