Der Torwart des FC Bayern München, Daniel Peretz, steht kurz davor, seine Karriere in England fortzusetzen. Laut dem Daily Echo befindet sich der FC Southampton in der Endphase der Verhandlungen mit dem deutschen Rekordmeister über den Transfer des israelischen Keepers. Beide Parteien hoffen, die Einigung bis Ende dieser Woche offiziell zu machen. Goal.com berichtet .

Der 25-jährige Torwart schloss sich Southampton im Januar auf Leihbasis an. Trotz Angeboten anderer Vereine zog es Peretz vor, bei den Saints zu bleiben. Im Schatten von Konkurrenten wie Manuel Neuer, Jonas Urbig und Sven Ulreich bei Bayern stehend, konnte der Keeper in England seine besten Qualitäten zeigen.

Daniel Peretz hat für Southampton bisher 26 Spiele bestritten und dabei neunmal die Weiße Weste gewahrt. Er ist bereits zum Publikumsliebling geworden. Bemerkenswert ist, dass sein aktueller Vertrag beim Münchner Klub nicht bis 2024, sondern bis 2028 läuft, doch der Wunsch nach regelmäßiger Spielpraxis trieb den Transfer voran.

Die Situation rund um den FC Southampton ist jedoch recht komplex. Das Team wurde wegen einer Spionageaffäre von der English Football League hart bestraft. Der Klub wurde vom Play-off-Finale gegen Hull City ausgeschlossen und erhält für die kommende Championship-Saison einen Abzug von vier Punkten. Dennoch zeigt sich Peretz zuversichtlich hinsichtlich des zukünftigen Erfolgs der Mannschaft.