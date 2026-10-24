Arsenal besiegt Everton souverän und schließt zu Manchester City auf

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Arsenal besiegt Everton souverän und schließt zu Manchester City auf

Im Rahmen des 8. Spieltags der englischen Premier League empfing der Londoner Arsenal den aus Liverpool stammenden Everton im eigenen Stadion und gewann souverän mit 2:0. Durch diesen Erfolg erhöhte die Mannschaft von Mikel Arteta ihr Punktekonto auf

21 Punkte und kletterte auf den 2. Tabellenplatz. Manchester City, das die gleiche Punktzahl aufweist, Manchester City belegt nur aufgrund der besseren Tordifferenz den 1. Platz. Everton bleibt mit 10 Punkten auf dem 9. Rang.Ein Spiel, in dem Verteidiger trafen: Wie verlief die Begegnung?

Die Londoner übernahmen von Beginn an das Kommando und nutzten Standardsituationen effektiv:

Frühes Tor durch Konsa:

  • Bereits in der 7. Spielminute erzielte Ezri Konsa den Führungstreffer (1:0); Gabriel sorgt für die Entscheidung:

  • In der zweiten Halbzeit, genauer gesagt in der 68. Minute, erzielte der brasilianische Innenverteidiger Gabriel Magalhães das zweite Tor für die Gastgeber und entschied damit die Partie (2:0); Souveräne Kontrolle:

  • Everton konnte während des gesamten Spiels keine ernsthafte Gefahr vor dem Tor der 'Gunners' erzeugen und musste ohne Punkte die Heimreise antreten. Spielbericht:

Premier League. 8. Spieltag

Arsenal — Everton 2:0

Tore:

  • Konsa 7., Magalhães 68. Arsenal:

  • Raya, White, Konsa, Gabriel dos Santos, Lewis-Skelly (Calafiori, 68.), Merino (Guimarães, 68.), Eze (Zubimendi, 80.), Rice (Dowman, 80.), Madueke, Ødegaard, Gyökeres (Havertz, 68.). Everton:

  • Pickford, O'Brien, Mykolenko (Hackney, 74.), Tarkowski, Rohl, Johnson (Dibling, 72.), Armstrong, Garner, Dewsbury-Hall (Alcaraz, 86.), George, Barry. Pikford, O'Brayen, Mikolenko (Hakni, 74), Tarkovski, Ryol, Jonson (Dibling, 72), Armstrong, Garner, Dyusberi-Xoll (Alkaras, 86), Jorj, Barri.

ArsenalEvertonManchester CityMikel ArtetaGabriel Magalhães
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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