Souveräner Sieg in Prag: Arsenal schlägt Slavia und klettert auf Platz 3 der Champions League

Im Rahmen des 4. Spieltags der UEFA Champions League war der FC Arsenal aus London beim tschechischen Hauptstadtklub Slavia Prag zu Gast. Die „Gunners“ entschieden die Partie bereits in der ersten Halbzeit für sich und sicherten sich einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg.

Dank dieses Ergebnisses festigte die Mannschaft von Mikel Arteta ihre Spitzenposition in der Gesamttabelle des Wettbewerbs.

Dominanz in der ersten Hälfte und ein später Anschlusstreffer

Die „Gunners“ begannen die Begegnung mit schnellen und druckvollen Angriffen:

Maduekes frühes Tor: Bereits in der 9. Spielminute traf Noni Madueke präzise ins Tor der Gastgeber und brachte die Engländer in Führung — 0:1;

Zweiter Treffer durch Gyökeres: In der 38. Minute bewies der schwedische Torjäger Viktor Gyökeres sein Können und erhöhte den Vorsprung auf zwei Tore (0:2);

Antwort in der 90. Minute: Nachdem Arsenal in der zweiten Halbzeit defensiv vorsichtiger agierte, kassierte das Team kurz vor Schluss noch einen Gegentreffer. In der 90. Minute verkürzte Filip Novak, doch dies reichte nicht mehr, um die Niederlage der Gastgeber abzuwenden — 1:2.

Spielbericht und Aufstellungen:

Wettbewerb: UEFA Champions League, 4. Spieltag;

Ergebnis: Slavia (Tschechien) — Arsenal (England) — 1:2;

Tore: Novak (90) — Madueke (9), Gyökeres (38);

Slavia: Domchak, Vlchek (Konechni, 61), Golesh, Zima, Kubyak, Suleyman (Chytil, 46), Shturm, Ayaosi (Jurasek, 71), Moses (Chaloupek, 81), Sadilek, Novak;

Arsenal: Raya, White (Timber, 78), Konsa (Mosquera, 62), Gabriel, Hincapié, Madueke (Dowman, 90+3), Zubimendi, Merino, Rice, Eze (Solis, 62), Gyökeres (Ødegaard, 78).

Aufstieg in der Tabelle

Nach dem wichtigen Auswärtssieg in Prag erhöhte Arsenal sein Punktekonto auf 10 Zähler und kletterte in der Gesamttabelle auf den 3. Platz, womit ein großer Schritt in Richtung der direkten Qualifikation für die K.-o.-Phase gemacht wurde.

Slavia, das tapfer kämpfte, bleibt nach vier Spieltagen mit einem Punkt auf dem 34. Tabellenplatz.