Sensationelle Aussage von Arteta: Was führte zum Ausscheiden von Arsenal?

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Sensationelle Aussage von Arteta: Was führte zum Ausscheiden von Arsenal?

In der dritten Runde des EFL Cup schied einer der Top-Favoriten des Wettbewerbs, der Londoner Arsenal überraschend gegen den bescheidenen Viertligisten (League Two) Fleetwood aus. Nach einem 1:1-Unentschieden nach regulärer Spielzeit setzten sich die Gastgeber im Elfmeterschießen mit 5:3 durch.

Nach dem sensationellen Misserfolg äußerte sich der Cheftrainer der „Gunners“, Mikel Arteta, in einem Interview mit Sky Sports ausführlich zu den Details des Spiels und der mentalen Verfassung der Mannschaft.

„Ich habe keine Beschwerden über die Spieler“: Arteta verteidigt die Einstellung des Teams

Der spanische Trainer verhehlte nicht, dass die Niederlage einen Schockzustand ausgelöst habe, betonte jedoch, dass er nicht an der Hingabe seiner Schützlinge zweifle:

  • Lob für Fleetwood und tiefe Trauer: „Zuerst einmal gratuliere ich Fleetwood zum Weiterkommen. Sie haben es aufgrund ihrer Möglichkeiten verdient. Für uns ist es ein sehr trauriger Tag.“

  • Verantwortung und Arbeit waren vorhanden: „Ich habe keine Einwände gegen die Einstellung der Spieler zum Spiel. Ich habe keinen einzigen Spieler gesehen, der die geforderten Aufgaben nicht erfüllt hat. Es gab kein Problem mit Hingabe, Arbeitseifer oder dem Siegeswillen.“

  • Kein Zorn, sondern tiefe Enttäuschung: „Es geht nicht um mangelnden Respekt vor dem Spiel. Sonst würde ich jetzt nicht hier stehen und wütend sein. Ich bin enttäuscht, wir sind alle enttäuscht. Wir müssen das Wappen des Vereins immer würdig verteidigen.“

Warum führte die Überlegenheit nicht zum Sieg? Die Hauptfaktoren

Die Niederlage der Londoner, die während der Partie den Ball kontrollierten, war auf folgende Aspekte zurückzuführen:

  • Unzählige ungenutzte Chancen: Arsenal hatte mehr Ballbesitz und gab ununterbrochen Schüsse auf das gegnerische Tor ab, konnte die erspielten Chancen jedoch nicht rechtzeitig in Tore ummünzen, um das Elfmeterschießen zu vermeiden.

  • Das grausame Gesetz der Pokalspiele: „In Pokalwettbewerben gleichen sich die Chancen der Mannschaften oft an, besonders wenn der Gegner in Führung geht. Wir haben ihnen während des gesamten Spiels kaum Möglichkeiten gelassen, aber kleine Details haben alles entschieden.“

  • Der historische Spielverlauf: In der 21. Minute brachte Loupalo-Bi Fleetwood in Führung, während Viktor Gyökeres in der 50. Minute ausgleichen konnte. Im Elfmeterschießen war das Glück jedoch auf der Seite des Viertligisten.

Wie Mikel Arteta betonte, spiegelte sich die gute Leistung nicht im Ergebnis wider. Dieser Misserfolg zeigt, dass es für die Londoner vor den nächsten Spielen in der Premier League und der Champions League an der Zeit ist, ernsthafte Schlüsse zu ziehen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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