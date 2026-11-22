Der Trainer des FC Arsenal, Mikel Arteta, äußerte sich nach dem spannenden 2:2-Unentschieden gegen Newcastle United im Rahmen der Premier Leaguezu dem Spiel. Der spanische Coach betonte, dass seine Mannschaft alle Möglichkeiten für einen deutlichen Sieg gehabt habe, jedoch durch eigene Fehler zwei wichtige Punkte liegen ließ.

«Wir haben das Selbstvertrauen des Gegners selbst gestärkt»

Laut Arteta waren die «Gunners» in der ersten Halbzeit klar überlegen, doch ein grober Fehler in einer eigentlich harmlosen Situation änderte den Spielverlauf:

«Ich habe das Gefühl, dass wir heute zwei Punkte verloren haben. Wir haben in der ersten Halbzeit fantastisch gespielt und auf einem ganz anderen Niveau agiert. Unsere Kombinationen, um das gegnerische Pressing zu überspielen, waren hervorragend. Der Spielstand hätte 2:0, 3:0 oder sogar 4:0 lauten müssen, aber das ist nicht passiert. Wir haben das Selbstvertrauen des Gegners selbst gestärkt. Wir haben ihnen ein Tor geschenkt. Bei einem Einwurf haben wir den Ball verloren und den Flügelstürmer ungedeckt gelassen.» — Mikel Arteta

Unsicherheiten in der zweiten Halbzeit und die Verletzung von David Raya

Der Cheftrainer merkte an, dass Newcastle nach der Pause taktisch nichts verändert habe, sondern die vielen ungenauen Pässe der Arsenal-Spieler dem Gegner in die Karten spielten. Zudem bereitet die Verletzung von Stammtorhüter David Raya, der das Feld verlassen musste, große Sorgen:

«Ich glaube nicht, dass Newcastle sein Spiel in der Pause grundlegend geändert hat. Sie haben einfach effizienter agiert. Wir hingegen haben zu viele Fehlpässe gespielt und dem Gegner Auftrieb gegeben. Im Fußball ist Selbstvertrauen einer der wichtigsten Faktoren, besonders in einer solch großartigen Atmosphäre. Ich weiß nicht, wie es um Raya steht. Dass er das Feld verlassen musste, zeigt, dass es nicht gut aussieht. Heute oder morgen werden wir ein MRT durchführen, um das Ausmaß der Verletzung zu bestimmen.»

Analyse des Spiels Arsenal — Newcastle (2:2)

Statistiken Details und Artetas Analyse Wettbewerb und Ergebnis Englische Premier League — Arsenal 2:2 Newcastle Dominanz in der 1. Halbzeit Genug Chancen für ein 3:0 oder 4:0 durch Kombinationsspiel und Pressing-Resistenz Hauptfehler Ballverlust bei einem Einwurf und ein ungedeckter Flügelspieler Problem in der 2. Halbzeit Zunahme an Fehlpässen und mangelnde Präzision beim Erzielen des dritten Treffers Personelle Verluste Torhüter David Raya verletzt (MRT-Untersuchung steht aus)

Wie wird sich der Punktverlust von Arsenal in solch wichtigen Spielen und die mögliche Verletzung von David Raya Ihrer Meinung nach auf das Titelrennen auswirken?

Hinterlassen Sie Ihre analytischen Kommentare und teilen Sie dieses Interview mit Mikel Arteta mit anderen Premier-League-Fans!