Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben

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Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben

Im Rahmen der UEFA Champions League Manchester City und PSG hatten die Fans ein kompromissloses und ausgeglichenes Duell erwartet. Doch drei Tore der Gäste bereits in der ersten Halbzeit schockierten alle im Stadion. Die groben Mängel in der Defensive der „Citizens“ besiegelten nicht nur die zweite Saisonniederlage des Teams, sondern beendeten auch ihre Siegesserie von acht Spielen.

Hätte Ferran Torres den Elfmeter verwandelt, hätte das Ergebnis für die Engländer noch verheerender aussehen können. Der amtierende Champions-League-Sieger zeigte City heute deutlich, wer der wahre Herr auf dem Platz ist.

Nach der Begegnung analysierte das renommierte Medium Euro-Football das Spiel im Detail, bewertete die Schützlinge von Enzo Maresca auf einer 10-Punkte-Skala und ermittelte die drei schwächsten Spieler des Abends.

Manchester City— PSG: Die drei am schlechtesten bewerteten Spieler des Spiels

1. Abdukodir Khusanov — 3,0 Punkte

Eines der Hauptprobleme in der Defensive von City zeigte sich auf den Außenbahnen. Experten des Mediums stellten fest, dass Khusanov in diesem Bereich völlig vergessen zu haben schien, den Gegner zu kontrollieren:

  • Die Freiheit von Doué: Es war schwer zu erklären, warum PSG-Flügelspieler Désiré Doué bei fast jedem Angriff völlig frei gelassen wurde. Als er den Ball annahm, tat sich vor ihm ein riesiger Raum auf, was zum ersten Tor führte;

  • Fehler beim zweiten Tor: Später wiederholte sich das gleiche Bild – der ungedeckte Doué spielte den Ball vor dem Strafraum zu seinem Mitspieler und wurde zum Vorlagengeber für das zweite Tor;

  • Positionelle Probleme: Abdukodir verlor mehrfach seine Zone, ließ die Abwehrkette offen und beging während der Partie 5–7 schwerwiegende Stellungsfehler.

2. Marc Guéhi — 3,0 Punkte

Interessanterweise zögerte der Trainer nicht, die Spieler auszuwechseln, die im Abwehrzentrum am meisten kritisiert wurden:

  • Passive Aktionen: Nach dem 0:3-Zwischenstand gönnte Maresca anderen Leistungsträgern eine Pause, aber Marc Guéhi blieb auf dem Platz;

  • Tore von Dembélé und Akliouche: Guéhi hielt sich das ganze Spiel über vom Ball fern und agierte passiv gegen den Gegner. Ousmane Dembélé konnte unter dem symbolischen „Pressing“ von Guéhi leicht eine Situation kreieren und das zweite Tor erzielen. Später erzielte auch Akliouche auf die gleiche Weise das vierte Tor.

3. Gianluigi Donnarumma — 3,0 Punkte

Auch die Aktionen des italienischen Torhüters konnten das Team nicht aus der schwierigen Lage retten:

  • Verspätete Reaktion: Er schien nach dem verschossenen Elfmeter von Torres zu versuchen, die Situation etwas zu beruhigen, kam aber in den entscheidenden Momenten zu spät;

  • Fehler am kurzen Pfosten: Beim vierten Tor schaffte es Donnarumma nicht, bei den Schüssen von Doué und Dembélé den kurzen Pfosten abzudecken;

  • Negative Statistik: Auch der Fernschuss von Vitinha war für den Torhüter nicht allzu kompliziert. Berechnungen von Experten zufolge rutschte seine Quote an möglichen „Paraden“ in den negativen Bereich, und die vier Gegentore waren ein weiterer schwerer Schlag für sein Ansehen.

Das Team von Enzo Maresca muss aus dieser Niederlage die richtigen Schlüsse ziehen und das Chaos in der Defensive umgehend beseitigen, andernfalls könnte City in der entscheidenden Phase der Saison noch größere Verluste erleiden.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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