Mikel Arteta spricht offen über den schwierigen Sieg in Prag und Fehler in der zweiten Halbzeit

Nach dem 2:1-Sieg des FC Arsenal gegen Slavia Prag in der tschechischen Hauptstadt am 4. Spieltag der UEFA Champions League äußerte sich Cheftrainer Mikel Arteta zum Spielverlauf. Der spanische Taktiker TNT Sports betonte in einem exklusiven Interview die Bedeutung der drei Punkte, verschwieg jedoch nicht die Probleme und Fehler, die in der zweiten Halbzeit auftraten.

Obwohl Arteta mit der offensiven Leistung seines Teams in der ersten Hälfte zufrieden war, betonte er, dass aus der Passivität nach der Pause die richtigen Lehren gezogen werden müssen.

„Zwei verschiedene Halbzeiten“: Vergebene Chancen und Druck

Der Trainer der „Gunners“ hob den krassen Unterschied zwischen den beiden Spielhälften hervor:

Ungenutzte Möglichkeiten in der ersten Halbzeit: „Jeder Auswärtssieg in der Champions League ist wertvoll, da es in der Fremde immer extrem schwierig ist. Wir hätten in der ersten Halbzeit drei oder vier Tore erzielen müssen, konnten die herausgespielten Chancen aber nicht konsequent nutzen“, sagte Arteta.

Defensive Schwierigkeiten in der zweiten Halbzeit: Der Trainer gab zu, dass die Kontrolle verloren ging: „Zu Beginn der zweiten Halbzeit sahen wir uns plötzlich gezwungen, tief zu verteidigen. Wir haben viele Fehler gemacht und den Ball zu oft verloren. Das muss eine große Lektion für uns sein.“

„Ich würde mich wieder so entscheiden“: Über die 6 Auswechslungen

Der Trainer, der während des Spiels insgesamt sechs Wechsel vornahm, verteidigte seine Entscheidungen:

Potenzial der Spieler: „Wir haben sechs Wechsel vorgenommen. Wir kennen die Stärke und das hohe Potenzial unserer Spieler sehr genau. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was gefehlt hat, aber wenn sich die Situation wiederholen würde, würde ich dieselben Entscheidungen treffen.“

Dichter Spielplan und Auswärtsbelastung: Arteta würdigte die physische Widerstandsfähigkeit seines Teams im Saisonverlauf: „Ich schätze die bisherigen Ergebnisse unserer Mannschaft sehr hoch ein. Wir haben bis heute bereits unser elftes Auswärtsspiel absolviert.“

Nach dem Sieg in Prag hat Arsenal sein Punktekonto in der Gesamttabelle auf 10 erhöht und seinen Platz unter den ersten drei gefestigt.