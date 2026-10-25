Ein Geheimnis, das nur 5 Personen kennen: Warum wird der Gewinner des Ballon d'Or 2026 geheim gehalten?

Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Weltfußball, verliehen vom Magazin France Football, der Ballon d'Or 2026, ist von unerwarteten Spekulationen umgeben. In den Medien und sozialen Netzwerken sorgen verschiedene „Leaks“ über den angeblichen Sieg eines bestimmten Starspielers für hitzige Diskussionen unter den Fans.

Doch wie RMC Sport berichtet, entsprechen diese Informationen keineswegs der Wahrheit: Derzeit kennt weltweit nur eine Handvoll von 5 Personen den Namen des Gewinners.

Neue Spannung: Warum wissen die Nominierten selbst nichts?

Der ehemalige Chefredakteur von France Football, Pascal Ferré, erklärte die Hintergründe der grundlegenden Änderungen im Abstimmungs- und Preisverleihungsverfahren:

Niemand weiß es bis zur Zeremonie: Seit 2024 werden den Gewinnern bis zum Beginn der feierlichen Veranstaltung keine Informationen über die Ergebnisse mitgeteilt. Alle Nominierten betreten den Saal unter gleichen Bedingungen und in völliger Ungewissheit.

Gleiche Bedingungen in London: „Wenn sie den Saal in London erreichen, kann niemand vor den anderen jubeln, da niemand das Ergebnis kennt“, betonte Ferré.

Kein Risiko der Enthüllung mehr: Dass nur eine begrenzte Anzahl von Organisatoren die Ergebnisse im Voraus kennt und diese Information bis zur letzten Sekunde geheim gehalten wird, dient dazu, falschen Insider-Berichten ein Ende zu setzen.

„Nach der Ära von Messi und Ronaldo haben wir die Regeln geändert“

Über viele Jahre hinweg wusste die Fußballwelt bereits Tage oder sogar Wochen vor der Zeremonie, wer die Auszeichnung erhalten würde. Die Organisatoren beschlossen, diese Tradition zu beenden:

Spannung bewahren: Lionel Messi und Cristiano Ronaldo nachdem ihre langjährige Dominanz endete, wurden die Regeln für die Preisverleihung grundlegend erneuert. Das Hauptziel ist es nun, echte emotionale Momente und Überraschungen bis zum Schluss zu bewahren.

Mechanismus der Geheimhaltung: Laut Pascal Ferré wird der Name des Gewinners bis zum Öffnen des Umschlags auf der Bühne unter Verschluss gehalten, um die Geheimhaltung zu erleichtern und das Interesse an der Zeremonie auf den höchsten Punkt zu treiben.

Diese prestigeträchtige Auszeichnung für den besten Fußballer des Jahres bewahrt ihre hohe Spannung, bis sie in die Hände ihres wahren Besitzers übergeben wird.