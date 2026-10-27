France Football-Chef enthüllt die feinen Geheimnisse hinter dem Ballon d'Or 2026

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France Football-Chef enthüllt die feinen Geheimnisse hinter dem Ballon d'Or 2026

Nach der Zeremonie in London, der Ballon d'Or 2026 warf eine der größten Fragen in der Fußballwelt auf: Warum konnte das 19-jährige Phänomen, das Weltmeister und La Liga-Sieger wurde, Lamine Yamal die wichtigste Auszeichnung nicht gewinnen? Zu diesem Thema, France Football Chefredakteur und Direktor der Auszeichnung Vincent Garcia Sport.es stellte dies in einem Interview mit der Publikation klar.

Laut Garcia verhinderten die Stimmensplittung innerhalb der spanischen Nationalmannschaft und die hohen Punktzahlen des Barcelona-Mittelfeldspielers Rodridass Yamal die Trophäe gewann.

Stimmenverteilung und das Phänomen des Mannschaftsfußballs

Vincent Garcia erklärte die entscheidenden psychologischen und taktischen Faktoren bei der Abstimmung:

  • Konkurrenz unter spanischen Stars: „Ich denke, dass sich die Stimmen innerhalb der spanischen Mannschaft, die Weltmeister wurde, zwischen Rodri und Lamine Yamal aufteilten. Rodri nahm einen Teil der entscheidenden Stimmen weg, die an Lamine hätten gehen können“, betonte er;

  • Kein Einzelstar, sondern ein geschlossenes Team: Die spanische Nationalmannschaft setzte bei der Weltmeisterschaft 2026 auf ein geschlossenes System statt auf Einzelpersonen. Daher war es für die Jury schwierig, die persönliche Rolle eines einzelnen Spielers hervorzuheben;

  • Yamals Leistung bei der Weltmeisterschaft: Laut dem Organisator begann Lamine das Turnier mit einer Verletzung und erzielte während des Wettbewerbs nur ein Tor, was bei der Bewertung ebenfalls berücksichtigt wurde.

Harry Kanes Vorteil und ein persönliches Abstimmungsgeständnis

Der Veranstaltungsleiter ging auch auf die Überlegenheit des Siegers Harry Kane und seine eigene Wahl ein:

  • Kanes perfekte Saison: „Was Harry Kane betrifft, er ist wirklich ein großartiger Torjäger. Die Jury hielt ihn für den Spieler, der unter allen Kandidaten die am besten ausbalancierten Qualitäten zeigte“, sagte Garcia;

  • Unerwartete persönliche Stimme: Vincent Garcia gab zu, dass er auch für einen Kandidaten gestimmt hatte, der am Ende nicht gewann: „Ich habe auch für einen Spieler gestimmt, der nicht gewonnen hat. Meiner Meinung nach war er die Auszeichnung ebenfalls sehr wert. Die vollständigen Details erfahren Sie am Samstag.“

Die Top 4 des Ballon d'Or 2026

Platz

Spieler

Verein und Nationalmannschaft

Wichtigster Erfolg

1

Harry Kane

Bayern München / England

Ballon d'Or-Gewinner, 73 Saisontore

2

Kylian Mbappé

Real Madrid / Frankreich

Zweitplatzierter

3

Lamine Yamal

Barcelona / Spanien

Kopa-Trophäen-Gewinner, Weltmeister

4

Rodri

Barcelona / Spanien

Weltmeister, teilte die Hauptstimmen

Ballon d'Or 2026Lamine YamalHarry KaneVincent GarciaFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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