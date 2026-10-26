Warum nimmt Lionel Messi nicht an der Ballon d'Or-Verleihung 2026 teil?

Der Kapitän des US-amerikanischen Inter Miamiund Legende des Weltfußballs Lionel Messi wird nicht an der Ballon d'Or-Verleihung 2026 teilnehmen. Dies berichtete die Quelle The Touchline offiziell.

Die Zeremonie findet am Abend des 26. Oktobers dieses Jahres im Großbritannien gelegenen berühmten London Palladium Theater in London statt. Diese Gala zeichnet sich durch eine Reihe historischer Besonderheiten aus.

Erste Verleihung in London und 70-jähriges Jubiläum von France Football

Die diesjährige Ballon d'Or-Veranstaltung fällt auf ein wichtiges Datum in der Fußballgeschichte:

Erstmals in der britischen Hauptstadt: Die prestigeträchtige Auszeichnung, die 1956 vom Magazin France Football ins Leben gerufen wurde, wird zum ersten Mal in ihrer Geschichte in London verliehen;

70-jähriges Jubiläum: Diese renommierteste individuelle Auszeichnung für den besten Fußballer der Welt feiert in diesem Jahr offiziell ihr 70-jähriges Bestehen;

Historischer Ort: Nach den traditionellen Schauplätzen in Paris wurde für die Ausrichtung der Zeremonie das altehrwürdige und luxuriöse London Palladium Theater gewählt.

Messi – Einziger Vertreter der MLS und unangefochtener 8-facher Rekordhalter

Trotz der Abwesenheit des 39-jährigen Fußballgenies bei der Veranstaltung stehen sein Name und seine Rekorde erneut im Mittelpunkt:

Einziger MLS-Vertreter in der 30er-Liste: Lionel Messi wurde in diesem Jahr in den Kreis der 30 Anwärter auf den Ballon d'Or aufgenommen und ist damit der einzige aktive Spieler der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS);

Unerreichbarer Rekord – 8 Ballon d'Or-Trophäen: Der argentinische Star ist als der Spieler mit den meisten Auszeichnungen in die Geschichte eingegangen. Er hat diese Trophäe insgesamt achtmal (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 und 2023) in die Höhe gestemmt;

Grund für die Absage: Als Hauptgründe für das Fernbleiben des Stars werden derzeit der dichte Spielplan, die lange Anreise oder die Tatsache, dass andere Spieler als Favoriten auf die Auszeichnung gelten, genannt.

Lionel Messis historische Ballon d'Or-Trophäen