Die Spannung vor der Preisverleihung am 26. Oktober gelüftet: Spanischer Trainer gewinnt die Hauptauszeichnung

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Die Spannung vor der Preisverleihung am 26. Oktober gelüftet: Spanischer Trainer gewinnt die Hauptauszeichnung

Die prestigeträchtige französische France Football Publikation hat den Gewinner der Auszeichnung „Trainer des Jahres“ bereits vor der Zeremonie bekannt gegeben. Laut einem Bericht der spanischen Mundo Deportivo hat der Cheftrainer der spanischen Nationalmannschaft, Luis de la Fuente , nach den finalen Abstimmungsergebnissen den PSG-Coach Luis Enrique überholt und die Trophäe gewonnen.

Die feierliche Zeremonie zur Verleihung dieser prestigeträchtigen Auszeichnungen findet am Montag, den 26. Oktober, statt.

Feierlicher Besuch: Unter Beobachtung der spanischen Verbandsführung

Der spanische Experte wird mit einer großen Delegation zur Preisverleihung reisen:

  • Teilnahme an der Zeremonie: Luis de la Fuente wird persönlich an der festlichen Gala in Paris teilnehmen;

  • Unterstützung durch den Verband: Er wird offiziell vom Präsidenten des Königlich Spanischen Fußballverbandes, Rafael Luosan, sowie weiteren Funktionären der Organisation begleitet.

Duell: Weltmeistertitel sticht Champions-League-Titel

Der Wettbewerb zwischen den beiden großen spanischen Trainern wurde in diesem Jahr zu einer der spannendsten Rivalitäten in der Fußballwelt:

  • Luis de la Fuente: Die von ihm geführte spanische Nationalmannschaft triumphierte bei der Weltmeisterschaft im Sommer 2026 und holte den WM-Titel;

  • Luis Enrique: Der von ihm trainierte Verein PSG gewann den prestigeträchtigsten Wettbewerb auf Vereinsebene, die UEFA Champions League.

Letztendlich bewerteten die Wähler den Sieg beim größten internationalen Turnier, der Weltmeisterschaft, höher als den Erfolg in der UEFA Champions League.

Luis de la FuenteFrance FootballSpanische NationalmannschaftLuis EnriqueFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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