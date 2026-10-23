Lionel Messi nennt den Höhepunkt seiner Karriere und seine wichtigsten Tore

Die Legende des Weltfußballs, Inter Miami-Stürmer Lionel Messi blickte nach seinem Abschiedsspiel für die argentinische Nationalmannschaft auf seine reiche und produktive Karriere zurück und sprach über seinen größten Erfolg.

Der achtfache Gewinner des Ballon d'Or betonte, dass unter den unzähligen Trophäen seiner Karriere der Weltmeistertitel 2022 in Katar der absolute Höhepunkt seiner Laufbahn bleibt. Die bekannte Publikation The Touchline veröffentlichte dieses Geständnis des argentinischen Stars.

„Die Tore gegen Frankreich waren die wichtigsten Schüsse meines Lebens“

Messi ging besonders auf das dramatische Finale in Katar und die Bedeutung der an jenem Abend erzielten Tore ein:

Karrierehöhepunkt: „Der Sieg bei der Weltmeisterschaft ist der absolute Höhepunkt meiner Profikarriere. Es war für mich nicht nur ein Traum, sondern das Hauptziel, auf das ich mein ganzes Leben lang hingearbeitet habe;

Die wichtigsten Treffer: Meine Tore gegen die französische Nationalmannschaft im Finale des Turniers wurden aufgrund ihrer unschätzbaren Bedeutung zu den wichtigsten Toren meiner Karriere. Und natürlich stehen sie aufgrund der enormen Wichtigkeit dieses Spiels immer an erster Stelle“, sagte Lionel Messi.

WM-Finale 2026 und Abschied von der Nationalmannschaft

Zur Erinnerung: Die Weltmeisterschaft 2026, die im vergangenen Sommer auf den grünen Rasen der USA, Kanadas und Mexikos stattfand, war für Messi das letzte große Turnier im Trikot der Nationalmannschaft:

Dramatisches Finale: Argentinien erreichte das Finale des Wettbewerbs und unterlag nach einem harten Kampf in der Verlängerung der spanischen Nationalmannschaft;

Abschiedsspiel: Nach diesem Turnier absolvierte Lionel Messi sein Abschiedsspiel für die „Albiceleste“ und beendete offiziell seine internationale Karriere.

Diese aufrichtigen Worte von Lionel Messi erinnern erneut an sein großes Erbe in der Geschichte der Nationalmannschaft und seinen unvergesslichen Einfluss auf die Fußballwelt.