Spektakulärer Thriller: Chelsea und Brighton liefern das Premier-League-Spiel des Jahres!

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Spektakulärer Thriller: Chelsea und Brighton liefern das Premier-League-Spiel des Jahres!

Der 2. Spieltag der Premier League bescherte den Fans ein Super-Duell, das lange in Erinnerung bleiben wird. Die Partie zwischen Chelsea und Brighton an der Stamford Bridge entwickelte sich zu einem wahren Torfestival und Drama, das am Ende mit einem hart erkämpften 4:3-Sieg der Gastgeber endete.

Vom Anpfiff bis zum Schlusspfiff war das Spiel von hoher Intensität und offensivem Geist geprägt.

Chronik eines 4:3-Thrillers und Torfestivals

Die wichtigsten Momente, die die Fans beider Teams während des Spiels begeisterten:

  • Chelseas Blitzstart: Romeo Lavia eröffnete bereits in der 4. Minute den Torreigen für die Gastgeber. In der 14. Minute erhöhte Pedro Neto nach einem präzisen Zuspiel von Morgan Rogers auf 2:0.

  • Joao Pedros Gala und Eigentor: In der 32. Minute erzielte Joao Pedro das dritte Tor für die 'Blues'. In der 63. Minute unterlief ihm jedoch ein unglückliches Eigentor, womit er dem Gegner half, den Rückstand zu verkürzen.

  • Palmers Treffer und die nervenaufreibende Schlussphase: Malick Yalcouye traf in der 36. Minute für Brighton, während Cole Palmer in der 74. Minute nach Vorlage von Joao Pedro das 4. Tor für Chelsea erzielte. Pascal Gross sorgte in der 90.+6. Minute noch einmal für Spannung, doch die Londoner brachten den Sieg über die Zeit.

Spielbericht und Mannschaftsaufstellungen

  • Premier League. 2. Spieltag

  • Chelsea — Brighton 4:3

  • Tore: Lavia (4.), Neto (14.), Joao Pedro (32.), Palmer (74.) — Yalcouye (36.), Joao Pedro (63., Eigentor), Gross (90.+6).

  • Chelsea Startelf: Emiliano Martinez, Wesley Fofana, Maxence Lacroix, Levi Colwill, Pedro Neto, Malo Gusto, Romeo Lavia, Jorrel Hato, Cole Palmer, Morgan Rogers, Joao Pedro.

  • Brighton Startelf: Bart Verbruggen, Mats Wieffer, Luka Vuskovic, Lewis Dunk, Olivier Boscagli, Pascal Gross, Ferdi Kadioglu, Diego Gomez, Malick Yalcouye, Maxim De Cuyper, Charalampos Kostoulas.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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