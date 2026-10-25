Intensiver Spieltag in der Premier League: Liverpool feiert wichtigen Sieg, Newcastle gewinnt in London

Im Rahmen des 8. Spieltags der englischen Premier League fanden eine Reihe interessanter und wichtiger Begegnungen statt. In einem der zentralen Spiele des Spieltags Liverpool empfing Brighton zu Hause, sorgte von den ersten Minuten an für klare Verhältnisse und 2:0 sicherte sich einen souveränen Sieg. Ebenso Newcastle kehrte mit drei Punkten aus der Hauptstadt zurück, während im Duell zwischen Hull City und Brentford ein umkämpftes Unentschieden erzielt wurde.

Blitzstart an der Anfield Road: Zwei Tore in 4 Minuten

Liverpool begann die Partie aktiv und legte noch vor der Mitte der ersten Halbzeit den Grundstein für den Sieg:

17. Minute (Eigentor): Unter dem Druck der Merseysider beförderte Brighton-Mittelfeldspieler Pascal Groß den Ball ins eigene Netz (1:0);

21. Minute (Isaks Treffer): Nur vier Minuten später ließ Alexander Isak den gegnerischen Torhüter keine Chance und erhöhte auf 2:0;

Spielkontrolle: Obwohl beide Seiten in der zweiten Halbzeit mehrere Wechsel vornahmen, änderte sich am Spielstand nichts mehr.

Premier League. 8. Spieltag

Liverpool — Brighton 2:0

Tore: Pascal Groß 17 (Eigentor), Alexander Isak 21.

Liverpool: Alisson Becker, Jeremy Doku, Virgil van Dijk, Ronald Araújo, Milos Kerkez (Kostas Tsimikas, 88), Cody Gakpo, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz (Trey Nyoni, 65), Bradley Barcola (Lewis Koumas, 77), Alexander Isak (Rio Ngumoa, 77).

Brighton: Bart Verbruggen, Ferdi Kadıoğlu (Costinha, 6), Luka Vušković, Lewis Dunk, Olivier Boscagli (Jack Hinshelwood, 46), Yasin Ayari (Georginio Rutter, 75), Maxim De Cuyper, Pascal Groß, Chema Andrés (Malick Yalcouyé, 54), Diego Gómez, Charalampos Kostoulas.

Auswärtssieg für Newcastle: Aufstieg auf den 7. Platz

Das in London ausgetragene Duell zwischen „Crystal Palace“ und Newcastle änderte sich in der zweiten Halbzeit komplett zugunsten der Gäste:

46. Minute (Blitzstart): Der nach der Pause eingewechselte William Osula brachte die „Magpies“ sofort in Führung;

58. Minute (Barns setzt den Schlusspunkt): Harvey Barnes bestrafte die gegnerische Abwehr, erzielte das zweite Tor seines Teams und besiegelte das Endergebnis (0:2);

Tabellensituation: Dank dieses Sieges erhöhte Newcastle sein Punktekonto auf 11 und kletterte auf den 7. Tabellenplatz . Crystal PalaceCrystal Palacebleibt mit 7 Punkten in der unteren Tabellenhälfte.

Premier League. 8. Spieltag

„Crystal Palace“ — Newcastle 0:2

Tore: William Osula 46, Harvey Barnes 58.

Unentschieden zwischen Hull City und Brentford

In einer weiteren Begegnung des Spieltags trennten sich die Teams unentschieden:

Elfmeter in der ersten Halbzeit: Hull-City-Stürmer Oliver McBurnie verwandelte einen Strafstoß sicher und brachte die Gastgeber in Führung;

Antwort in der zweiten Halbzeit: Dango Ouattara glich für die Gäste aus und sicherte seinem Team einen wertvollen Punkt (1:1);

Tabellenstand: Nach diesem Ergebnis liegt Brentford nun bei 11Punkten, während Hull City bei 10 steht.

Premier League. 8. Spieltag

Hull City — Brentford 1:1