Intensiver Spieltag in der Premier League: Liverpool feiert wichtigen Sieg, Newcastle gewinnt in London

·2·Sport
Intensiver Spieltag in der Premier League: Liverpool feiert wichtigen Sieg, Newcastle gewinnt in London

Im Rahmen des 8. Spieltags der englischen Premier League fanden eine Reihe interessanter und wichtiger Begegnungen statt. In einem der zentralen Spiele des Spieltags Liverpool empfing Brighton zu Hause, sorgte von den ersten Minuten an für klare Verhältnisse und 2:0 sicherte sich einen souveränen Sieg. Ebenso Newcastle kehrte mit drei Punkten aus der Hauptstadt zurück, während im Duell zwischen Hull City und Brentford ein umkämpftes Unentschieden erzielt wurde.

Blitzstart an der Anfield Road: Zwei Tore in 4 Minuten

Liverpool begann die Partie aktiv und legte noch vor der Mitte der ersten Halbzeit den Grundstein für den Sieg:

  • 17. Minute (Eigentor): Unter dem Druck der Merseysider beförderte Brighton-Mittelfeldspieler Pascal Groß den Ball ins eigene Netz (1:0);

  • 21. Minute (Isaks Treffer): Nur vier Minuten später ließ Alexander Isak den gegnerischen Torhüter keine Chance und erhöhte auf 2:0;

  • Spielkontrolle: Obwohl beide Seiten in der zweiten Halbzeit mehrere Wechsel vornahmen, änderte sich am Spielstand nichts mehr.

Premier League. 8. Spieltag

Liverpool — Brighton 2:0

  • Tore: Pascal Groß 17 (Eigentor), Alexander Isak 21.

  • Liverpool: Alisson Becker, Jeremy Doku, Virgil van Dijk, Ronald Araújo, Milos Kerkez (Kostas Tsimikas, 88), Cody Gakpo, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz (Trey Nyoni, 65), Bradley Barcola (Lewis Koumas, 77), Alexander Isak (Rio Ngumoa, 77).

  • Brighton: Bart Verbruggen, Ferdi Kadıoğlu (Costinha, 6), Luka Vušković, Lewis Dunk, Olivier Boscagli (Jack Hinshelwood, 46), Yasin Ayari (Georginio Rutter, 75), Maxim De Cuyper, Pascal Groß, Chema Andrés (Malick Yalcouyé, 54), Diego Gómez, Charalampos Kostoulas.

Auswärtssieg für Newcastle: Aufstieg auf den 7. Platz

Das in London ausgetragene Duell zwischen „Crystal Palace“ und Newcastle änderte sich in der zweiten Halbzeit komplett zugunsten der Gäste:

  • 46. Minute (Blitzstart): Der nach der Pause eingewechselte William Osula brachte die „Magpies“ sofort in Führung;

  • 58. Minute (Barns setzt den Schlusspunkt): Harvey Barnes bestrafte die gegnerische Abwehr, erzielte das zweite Tor seines Teams und besiegelte das Endergebnis (0:2);

  • Tabellensituation: Dank dieses Sieges erhöhte Newcastle sein Punktekonto auf 11 und kletterte auf den 7. Tabellenplatz . Crystal PalaceCrystal Palacebleibt mit 7 Punkten in der unteren Tabellenhälfte.

Premier League. 8. Spieltag

Crystal Palace“ — Newcastle 0:2

  • Tore: William Osula 46, Harvey Barnes 58.

Unentschieden zwischen Hull City und Brentford

In einer weiteren Begegnung des Spieltags trennten sich die Teams unentschieden:

  • Elfmeter in der ersten Halbzeit: Hull-City-Stürmer Oliver McBurnie verwandelte einen Strafstoß sicher und brachte die Gastgeber in Führung;

  • Antwort in der zweiten Halbzeit: Dango Ouattara glich für die Gäste aus und sicherte seinem Team einen wertvollen Punkt (1:1);

  • Tabellenstand: Nach diesem Ergebnis liegt Brentford nun bei 11Punkten, während Hull City bei 10 steht.

Premier League. 8. Spieltag

Hull City — Brentford 1:1

  • Tore: Oliver McBurnie (Elfmeter) — Dango Ouattara.

Premier LeagueLiverpoolNewcastleFußballEngland
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Newcastle – Aston Villa: Aufstellungen und Live-TickerNewcastle – Aston Villa: Aufstellungen und Live-Ticker17 Oktober 20:17Coventry – Newcastle: Aufstellungen und LivetickerCoventry – Newcastle: Aufstellungen und Liveticker12 Oktober 22:34Verfolgen Sie das Spiel zwischen Liverpool und Manchester City mit unsVerfolgen Sie das Spiel zwischen Liverpool und Manchester City mit uns11 Oktober 21:46Maresca enthüllt seinen Plan gegen Liverpool trotz des WirbelsMaresca enthüllt seinen Plan gegen Liverpool trotz des Wirbels9 Oktober 17:10Brentford – Liverpool: Aufstellungen und LivetickerBrentford – Liverpool: Aufstellungen und Liveticker17 Oktober 17:47Details zu geheimen Verhandlungen zwischen Manchester City und der Premier League enthülltDetails zu geheimen Verhandlungen zwischen Manchester City und der Premier League enthüllt10 Oktober 11:10
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester