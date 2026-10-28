Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung in der Welt des Fußballs — Ballon d'Or (Goldener Ball) – es wurde bekannt, dass der Abstimmungsprozess bis zur letzten Sekunde von beispielloser Spannung und echtem Drama geprägt war. Der Chefredakteur des Magazins France Football , Vincent Garcia , enthüllte sensationelle Details über das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Harry Kane und Kylian Mbappé .

Der Leiter der Organisation betonte, dass der Stürmer von Real Madrid, Kylian Mbappé, während des Großteils der Abstimmungsphase deutlich in Führung lag, doch in der letzten Phase gelang dem Bayern-Stürmer Harry Kane ein kompromissloses Comeback, das ihm die Trophäe sicherte.

„Der Abstand war noch geringer als beim Duell zwischen Rodri und Vinícius im Jahr 2024“

Vincent Garcia äußerte sich zu den Abstimmungsergebnissen und dem minimalen Vorsprung zwischen den Spitzenreitern und nannte folgende wichtige Fakten:

Ein Monat in Führung: „Während des einmonatigen Abstimmungszeitraums lag Kylian vorne, aber Kane schaffte es, ihn einzuholen“, betonte Garcia und wies darauf hin, dass sich das Endergebnis in den letzten Tagen komplett gedreht habe;

Beispiellos knapper Punktestand: Der Punkteunterschied zwischen Mbappé und Kane war extrem gering. Dieser Abstand war sogar noch kleiner oder etwa auf dem gleichen Niveau wie der historische Unterschied von 41 Punkten zwischen Rodri und Vinícius Júnior im Jahr 2024;

Die Wende in letzter Sekunde: Die Stimmen, die Journalisten und Experten aus aller Welt in den letzten Tagen abgaben, waren entscheidend dafür, den englischen Stürmer an die Spitze zu bringen.

Der Höhepunkt in Harry Kanes Karriere

Für Harry Kane, der den Ballon d'Or bei der Zeremonie in London entgegennahm, wurde dieser Sieg zu einem historischen Ereignis:

Ein großer Sieg für den englischen Fußball: Kane wurde nach seiner langjährigen, produktiven Karriere erstmals als bester Fußballer der Welt anerkannt;

Mbappés schmerzhafter zweiter Platz: Obwohl der französische Stürmer dem Sieg sehr nahe war, musste er sich in letzter Minute mit dem zweiten Platz in den Top 3 begnügen;

Beweis für harten Wettbewerb: Die Dynamik der Abstimmung zeigte, dass der Prozess zur Ermittlung des besten Spielers im modernen Fußball kompromissloser und spannender denn je ist.

Diese offene Erklärung des France-Football-Chefs beweist, dass der Kampf zwischen Harry Kane und Kylian Mbappé als eines der spannendsten und unvergesslichsten Duelle in die Geschichte des Ballon d'Or eingegangen ist.