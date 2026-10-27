Das renommierte französische France Football Magazin hat den Stürmer des FC Bayern und der englischen Nationalmannschaft zum besten Fußballer des Jahres 2026 gekürt und ihm den Ballon d'Or verliehen. Harry Kane teilte nach diesem historischen Sieg eine besondere Nachricht auf seinen offiziellen Social-Media-Kanälen.

Nachdem der 33-jährige Torjäger die höchste individuelle Auszeichnung seiner Karriere erhalten hatte, betonte er ohne großes Aufsehen, dass nur unermüdlicher Einsatz und ehrliche Arbeit einen Menschen an die Spitze führen.

Kanes Botschaft: Die Erfolgsformel

In seinem kurzen, aber tiefgründigen Beitrag verwies der Fußballer auf den beschwerlichen Weg, den er über Jahre hinweg zurückgelegt hat:

„Lass deinen Erfolg sprechen“: „Arbeite hart im Stillen. Lass deinen Erfolg für dich sprechen“, schrieb der englische Stürmer. Mit diesem Gedanken verdeutlichte Harry Kane, dass es wichtig ist, Kritik ohne viele Worte durch Ergebnisse auf dem Platz zu beantworten.

Hingabe zur Arbeit: Der Stürmer, der für Mitspieler und Millionen Fans ein Vorbild ist, erinnerte daran, dass regelmäßiges Training und Geduld die entscheidenden Faktoren für das Erreichen großer Ziele sind.

Großer Applaus der Fans: Die Nachricht des Fußballers sammelte in kürzester Zeit Millionen von Likes und Kommentaren und löste bei den Anhängern des Vereins und der englischen Nationalmannschaft große Begeisterung aus.

Das Ergebnis einer historischen Saison: Persönlicher und mannschaftlicher Erfolg

Der Ballon d'Or gilt als die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung der Welt für Fußballer, die während der Saison auf höchstem Niveau konstant und produktiv gespielt haben:

Siege in München: Harry Kane übernahm in der abgelaufenen Saison beim FC Bayern in allen Wettbewerben eine Führungsrolle und brach Torrekorde.

Führung in der Nationalmannschaft: Auch als Kapitän der englischen Nationalmannschaft erzielte er auf internationaler Bühne beachtliche Ergebnisse, was ihn letztlich zum absoluten Sieger machte.

Historisches Ereignis im englischen Fußball: Dieser Erfolg war nicht nur ein Meilenstein in der Karriere des Spielers, sondern auch der größte historische Sieg für den gesamten englischen Fußball nach einer Vierteljahrhundert-Pause.

Steckbrief zum Ballon d'Or-Sieg von Harry Kane