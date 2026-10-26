Elite ACL 3. Spieltag: Wann und wo spielen die usbekischen Clubs heute

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Elite ACL 3. Spieltag: Wann und wo spielen die usbekischen Clubs heute

Heute, am 26. Oktober, beginnt der 3. Spieltag der Elite AFC Champions League, dem prestigeträchtigsten Vereinswettbewerb Asiens. Diese Runde stellt für die usbekischen Vereine eine wichtige Prüfung dar, bei der der amtierende Landesmeister aus Fergana, Neftchi den mit Stars besetzten saudi-arabischen Club Al-Ittihad im eigenen Stadion empfängt.

Der Hauptstadtclub Pakhtakor reist derweil in den Irak und tritt in Bagdad gegen den dortigen Verein Air Force (Al-Quwa Al-Jawiya) an.

Das Super-Duell in Fergana und die Reise nach Bagdad

Beide Begegnungen sind von strategischer Bedeutung für die Platzierung in der Gruppe und die Play-off-Chancen der Teams:

  • Neftchi – Al-Ittihad (Fergana): Nachdem der Club aus Fergana in den ersten beiden Runden 3 Punkte sammeln konnte, trifft er nun vor heimischer Kulisse auf den saudi-arabischen Spitzenclub. Die Partie beginnt um 18:45 Uhr Ortszeit.

  • Air Force – Pakhtakor (Bagdad): Die „Löwen“, die bisher zwei Unentschieden erzielt haben und bei 2 Punkten stehen, werden versuchen, im prächtigen Al-Madina-Stadion in Bagdad einen wichtigen Sieg einzufahren. Das Spiel beginnt um 23:15 Uhr Taschkenter Zeit.

  • Situation in der Tabelle: Jeder Punkt in der Anfangsphase des Turniers ist wertvoll, und die Ergebnisse dieser Runde könnten den Weg der usbekischen Clubs in die nächste Phase maßgeblich bestimmen.

Elite ACL | Spielplan und Anstoßzeiten des 3. Spieltags

(Die Anstoßzeiten der Begegnungen sind in Taschkenter Zeit angegeben)

Spiel

Zeit

Stadion

Stadt

Aktuelle Punkte

Neftchi – Al-Ittihad

18:45

Istiklol

Fergana, Usbekistan

Neftchi – 3 Punkte

Air Force – Pakhtakor

23:15

Al-Madina

Bagdad, Irak

Pakhtakor – 2 Punkte

Elite AFC Champions LeagueNeftchiPakhtakorAl-IttihadFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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