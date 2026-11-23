Von 0:2 auf 2:2: Wie holte Neftchi gegen Al Hilal einen Punkt?
Am 5. Spieltag der AFC Champions League Elite empfing der Verein Neftchi aus Fergana auf heimischem Platz das Team aus Saudi-Arabien,den Al Hilal. In einer torreichen und intensiven Begegnung im Istiqlol-Stadion wurde ein kämpferisches Unentschieden mit dem Endstand von 2:2 verzeichnet.
In der ersten Halbzeit dominierten die Gäste: In der 21. Minute Ollie Watkins eröffnete den Torreigen, in der 28. Minute erhöhte Gabriel Martinelli den Vorsprung. Doch die Schützlinge von Islom Ismoilov erhöhten in der zweiten Halbzeit das Tempo drastisch und drehten die Partie.
Das Comeback in der zweiten Halbzeit und die Tabellensituation
Nach der Pause, in der 49. Minute, verkürzte Abror Ismoilov mit einem präzisen Schuss. In der 70. Minute erzielte der gegnerische Spieler Akchichek ein Eigentor und Neftchi stellte den Ausgleich wieder her — 2:2.
Nach diesem Ergebnis erhöhte Neftchi sein Punktekonto auf 5 Zähler und belegt in der Tabelle den 9. Platz. Der Verein aus Riad, Al Hilal, steht mit 10 Punkten auf dem 2. Rang. Statistiken
Neftchi
Al Hilal
Endstand
2
2
Tore
Abror Ismoilov (49.), Akchichek (70. Eigentor)
Ollie Watkins (21.), Gabriel Martinelli (28.)
Punkte und Platzierung
5 Punkte (9. Platz)
10 Punkte (2. Platz)
Datum und Stadion
23. November, Fergana, Istiqlol
23. November, Fergana, Istiqlol
Spielbericht und Aufstellungen
AFC CL Elite. 5. Spieltag: Neftchi — Al Hilal 2:2
23. November, Fergana, Istiqlol
Tore:
Abror Ismoilov (49.), Akchichek (70. Eigentor) — Ollie Watkins (21.), Gabriel Martinelli (28.). Neftchi:
Botirali Ergashev, Farrux Sayfiyev, Michel Augusto, Anvar G‘ofurov, Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, Ikrom Aliboyev, Yan Sasse (Kouao, 67.), Jamshid Iskanderov (Vladimir Yovovich, 67.), Abror Ismoilov (Ratinio, 67.), Alisher Odilov (Xurshid G‘iyosov, 81.), Markus Forss (Zoran Marushich, 81.). Al Hilal:
Bounou, Akchichek, Lajami (Tambakti, 78.), Koulibaly, Hernandez (Al Harbi, 70.), Neves, Milinkovic-Savic, Kanno (Al Dawsari, 70.), Martinelli, Summerville, Watkins. Wie wird sich dieses kämpferische Unentschieden gegen Al Hilal Ihrer Meinung nach auf die Ambitionen von Neftchi in den kommenden Runden der AFC CL Elite auswirken? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!
Sizningcha, «Al Hilol»ga qarshi kechgan ushbu jangovar durang «Neftchi»ga Elit OCHLning keyingi turlarida yanada yuqori maqsadlar uchun kurashishga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
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