Am 5. Spieltag der AFC Champions League Elite empfing der Verein Neftchi aus Fergana auf heimischem Platz das Team aus Saudi-Arabien,den Al Hilal. In einer torreichen und intensiven Begegnung im Istiqlol-Stadion wurde ein kämpferisches Unentschieden mit dem Endstand von 2:2 verzeichnet.

In der ersten Halbzeit dominierten die Gäste: In der 21. Minute Ollie Watkins eröffnete den Torreigen, in der 28. Minute erhöhte Gabriel Martinelli den Vorsprung. Doch die Schützlinge von Islom Ismoilov erhöhten in der zweiten Halbzeit das Tempo drastisch und drehten die Partie.

Das Comeback in der zweiten Halbzeit und die Tabellensituation

Nach der Pause, in der 49. Minute, verkürzte Abror Ismoilov mit einem präzisen Schuss. In der 70. Minute erzielte der gegnerische Spieler Akchichek ein Eigentor und Neftchi stellte den Ausgleich wieder her — 2:2.

Nach diesem Ergebnis erhöhte Neftchi sein Punktekonto auf 5 Zähler und belegt in der Tabelle den 9. Platz. Der Verein aus Riad, Al Hilal, steht mit 10 Punkten auf dem 2. Rang. Statistiken