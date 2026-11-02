Drama in der 90+9. Minute: Neftchi spielt in Oman unentschieden gegen Tractor (Video)

Im Rahmen des 4. Spieltags der AFC Champions League Elite bestritt der usbekische Vertreter Neftchi aus Fargʻona ein Auswärtsspiel im Oman gegen den renommierten iranischen Club Tractor. Die bis zur letzten Sekunde umkämpfte Partie endete mit einem dramatischen 2:2-Unentschieden.

Gegen einen Gegner, der in der zweiten Halbzeit nur noch zu zehnt spielte, standen die Fargʻona-Kicker kurz vor dem Sieg, doch ein Gegentor in der 9. Minute der Nachspielzeit kostete Neftchi zwei wichtige Punkte.

Spielchronik: Platzverweis, Auswechslungen und ein schockierendes Finale nach der 90. Minute

Während die erste Halbzeit noch vorsichtig verlief, erlebten die Fans in den zweiten 45 Minuten einen echten Thriller:

Blitzstart durch Perica (55. Minute): Der in der 54. Minute eingewechselte Stürmer Stipe Perica traf nur eine Minute später und brachte Neftchi mit 0:1 in Führung.

Platzverweis für Tractor (62. Minute): Der Verteidiger des iranischen Clubs, Farshad Faraji, wurde nach einem groben Foul des Feldes verwiesen und brachte Tractor in eine schwierige Lage.

Štrkalj antwortet (82. Minute): Trotz Unterzahl drängten die Gastgeber auf den Ausgleich und stellten in der 82. Minute durch einen präzisen Schuss von Tomislav Štrkalj den Gleichstand her — 1:1.

Jovović mit dem vermeintlichen Siegtreffer (90+4. Minute): In der Nachspielzeit traf der eingewechselte Legionär Vladimir Jovović und erzielte den Führungstreffer für den Club aus Fargʻona — 1:2.

Schock in der 90+9. Minute: Kurz vor dem Schlusspfiff, in der 90+9. Minute, glich Masoud Zayerkazemayn erneut aus und setzte den Schlusspunkt unter die Partie — 2:2.

Situation in der Tabelle

Nach dem hart erkämpften Punkt im Auswärtsspiel im Oman konnte Neftchi sein Punktekonto auf 4 Punkte erhöhen und wahrte damit die Chance auf das Weiterkommen in der ACL Elite.

Offizieller Spielbericht

AFC Champions League Elite, 4. Spieltag

Tractor (Iran) — Neftchi (Usbekistan) 2:2

Tore: Tomislav Štrkalj 82., Masoud Zayerkazemayn 90+9. — Stipe Perica 55., Vladimir Jovović 90+4.

Platzverweis: Farshad Faraji 62. (Tractor).

Aufstellungen: