Neftchi-Trainer enthüllt schwere Ausfälle und Pläne gegen Tractor

Im Rahmen des 4. Spieltags der AFC Champions League Elite tritt der usbekische Vertreter Neftchi aus Fergana auf omanischem Boden gegen den renommierten und erfahrenen iranischen Klub Tractor an.

Vor dem wichtigen Duell nahmen der Cheftrainer der Mannschaft aus Fergana, Islom Ismoilov sowie der leitende Mittelfeldspieler Jamshid Iskanderov an der offiziellen Pressekonferenz teil und sprachen offen über den Vorbereitungsprozess, die schwerwiegenden personellen Ausfälle und die Ziele für das kommende Spiel.

Aliboyev und Koffi fehlen: Islom Ismoilov über die Ausfälle

Der Trainer von Neftchi bestätigte, dass mehrere Stammspieler das Team in dieser Partie nicht unterstützen können:

Ernste Personalprobleme: Der erfahrene Mittelfeldspieler Ikrom Aliboyev, der offensive Legionär Koffi und einige weitere Spieler werden das morgige Aufeinandertreffen verpassen;

Der Faktor der zwei gleichwertigen Kader: Der Trainer betonte, dass diese Ausfälle kein Problem für die Mannschaft darstellen: «Jeder Spieler ist wichtig, aber wir verfügen über zwei gleichwertige Kader. Wir haben Jungs, die ihre Plätze problemlos ausfüllen können».

Der Kampf gegen Tractor und das Niveau des iranischen Fußballs

Bezüglich der Stärken des Gegners und der Spielstrategie äußerte der Cheftrainer folgende Gedanken:

Nationalspieler: «Im Kader von Tractor stehen Mitglieder der iranischen Nationalmannschaft und starke Legionäre. In der AFC Champions League Elite gibt es keine leichten Gegner»;

Der Wunsch nach Dominanz in allen Bereichen: «Neftchi» wird sich nicht vom Namen des Gegners einschüchtern lassen, sondern mit aller Kraft versuchen, auf jedem Zentimeter des Platzes zu dominieren und das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Jamshid Iskanderov: «Die Mannschaft ist bereit» und der Fan-Faktor

Mittelfeldspieler Jamshid Iskanderov berichtete von einer hohen moralischen Stimmung im Lager der Spieler: