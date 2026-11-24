Pakhtakor im 5. Spieltag der AFC Champions League Elite gegen den saudi-arabischen VereinAl-Ittihad. Bei der Begegnung in Dschidda erzielten die Gastgeber zwei Tore und sicherten sich einen wichtigen Sieg. Das Team aus Taschkent konnte seine Position in der Tabelle nicht verbessern.

Für Pakhtakor, das am prestigeträchtigsten asiatischen Vereinswettbewerb teilnimmt, war das Duell gegen Al-Ittihad ein wichtiger Test. Doch die Saudis, die vor heimischer Kulisse spielten, begannen aktiv und übernahmen von den ersten Minuten an die Kontrolle.

Infolgedessen kehrte Pakhtakor ohne Punkte aus Dschidda zurück. Die Gastgeber besiegelten den Sieg mit zwei Toren.

Al-Ittihad eröffnete das Spiel mit einem schnellen Tor

In der 7. Minute brachte Al-Shanqiti Al-Ittihad in Führung. Dieses Tor ermöglichte es den Gastgebern, die Initiative im Spiel zu festigen.