Schwere Zeiten für Pakhtakor: Niederlage gegen Al-Ittihad
Pakhtakor im 5. Spieltag der AFC Champions League Elite gegen den saudi-arabischen VereinAl-Ittihad. Bei der Begegnung in Dschidda erzielten die Gastgeber zwei Tore und sicherten sich einen wichtigen Sieg. Das Team aus Taschkent konnte seine Position in der Tabelle nicht verbessern.
Für Pakhtakor, das am prestigeträchtigsten asiatischen Vereinswettbewerb teilnimmt, war das Duell gegen Al-Ittihad ein wichtiger Test. Doch die Saudis, die vor heimischer Kulisse spielten, begannen aktiv und übernahmen von den ersten Minuten an die Kontrolle.
Infolgedessen kehrte Pakhtakor ohne Punkte aus Dschidda zurück. Die Gastgeber besiegelten den Sieg mit zwei Toren.
Al-Ittihad eröffnete das Spiel mit einem schnellen Tor
In der 7. Minute brachte Al-Shanqiti Al-Ittihad in Führung. Dieses Tor ermöglichte es den Gastgebern, die Initiative im Spiel zu festigen.
Auch nach der Pause wurde die Situation für Pakhtakor nicht einfacher. In der 47. Minute erzielte Ilenikhena das zweite Tor und baute die Führung der Saudis weiter aus.
In der verbleibenden Zeit änderte sich der Spielstand nicht mehr und Al-Ittihad gewann mit 2:0.
Die Situation vonPakhtakor in der Tabelle hat sich verschlechtert
Nach diesem Ergebnis erhöhte Al-Ittihad sein Punktekonto auf 7 und kletterte auf den 8. Platz in der Wettbewerbstabelle.
Pakhtakor bleibt nach 5 Spieltagen mit 2 Punkten auf dem 15. Platz. Dieses Ergebnis erschwert die Chancen des Klubs aus Taschkent auf das Erreichen der nächsten Runde erheblich.
Für Pakhtakor gibt es nun in den verbleibenden Spielen keinen Spielraum mehr für Punktverluste. Um die Situation im Wettbewerb zu ändern, muss das Team nicht nur gewinnen, sondern auch auf die Ergebnisse der Konkurrenten achten.
Das vollständige Ergebnis und die Aufstellungen
AFC Champions League Elite. 5. Spieltag
Al-Ittihad - Pakhtakor 2:0
Tore:
7. Minute — Al-Shanqiti
47. Minute — Ilenikhena
Al-Ittihad: Rajković, Danilo, Saad Musa, Mukhtar Ali, Aouar (Wijnaldum, 73.), Al-Shanqiti (Al-Julaidan, 80.), Al-Sahafi (Al-Ghamdi, 80.), Faris Abdi, Lopy, Bergwijn (Al-Shehri, 84.), Ilenikhena.
Pakhtakor: Vladimir Nazarov, Karimov, Dilshodbekov (Chinedu, 31.), Muhammadrasul Abdumajidov, Zaid Tahseen, Sherzod Nasrullaev (Ermanov, 73.), Abdurauf Buriev, Akmal Mozgovoy (Saydaliev, 73.), Flamarion, Oybek Bozorov (Ibrohimov, 73.), Dostonbek Khamdamov (Saitov, 73.).
Die Niederlage in Dschidda hat die Situation für Pakhtakor im Wettbewerb weiter verkompliziert. Nun muss der Klub aus Taschkent die verbleibenden Chancen nutzen und das Vertrauen der Fans mit Ergebnissen rechtfertigen.
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