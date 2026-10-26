Neftchi geht durch Elfmeter in Führung, doch Al-Ittihod entreißt ihnen kurz vor Schluss den Sieg
Im Rahmen des 3. Spieltags der Gruppenphase der AFC Champions League Elite empfing der usbekische Klub Neftchi aus Fergana den mit Stars gespickten saudi-arabischen Verein Al-Ittihod. In einem intensiven und hart umkämpften Duell im Istiqlol-Stadion sicherten sich die Gäste durch einen Treffer in der Schlussminute einen 2:1-Comeback-Sieg.
Die Gastgeber starteten aktiv in die Partie und gingen in der 17. Minute per Elfmeter in Führung, doch der saudi-arabische Klub glich aus und setzte kurz vor Spielende den entscheidenden Treffer.
Chronik des Spiels: Iskanderovs Elfmeter und die Antwort der Gäste
Die Fans im Istiqlol-Stadion erlebten ein Spiel voller Intensität und Emotionen:
17. Minute — Der Treffer von Jamshid Iskanderov: Die Gastgeber, die zu Beginn die Oberhand hatten, erhielten in der 17. Minute einen Strafstoß. Jamshid Iskanderov verwandelte eiskalt und brachte das Team aus Fergana in Führung;
34. Minute — Houssem Aouar gleicht aus: Die Saudis versuchten schnell, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen, und in der 34. Minute glich der technisch versierte algerische Mittelfeldspieler Houssem Aouar aus;
90. Minute — Der späte Siegtreffer durch En-Nesyri: Kurz vor Ende der regulären Spielzeit erzielte der eingewechselte Youssef En-Nesyri mit einem sehenswerten Abschluss den Siegtreffer und sicherte Al-Ittihod drei wichtige Punkte.
Tabellensituation und nächstes Ziel: Reise nach Maskat
Dieses Ergebnis beeinflusste die Chancen der Teams in der Gruppenphase:
9. Platz: Nach dieser Niederlage belegt die Mannschaft von Islombek Ismoilov mit 3 Punkten den 9. Platz in der Tabelle;
Wichtiges Duell auf neutralem Boden: Das Team aus Fergana bestreitet sein nächstes Spiel am 4. Spieltag am 2. November auswärts gegen den iranischen Klub Tractor;
Gastgeber Maskat: Diese Begegnung findet auf neutralem Boden in der omanischen Hauptstadt Maskat statt, und die dort zu holenden Punkte könnten für den Einzug in die K.o.-Phase entscheidend sein.
AFC Champions League Elite. Westregion. 3. Spieltag
Statistik
Neftchi (Usbekistan)
Al-Ittihod (Saudi-Arabien)
Ergebnis
1
2
Tore
Jamshid Iskanderov (17. Elfmeter)
Houssem Aouar (34.), Youssef En-Nesyri (90.)
Cheftrainer
Islombek Ismoilov
Jens Wissing (Deutschland)
Stadion
Istiqlol, Fergana
26. Oktober 2026
Aktuelle Punkte
3 Punkte (9. Platz)
Nach dem Sieg unter den Spitzenreitern
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