In der 5. Runde der AFC Champions League Elite empfängt Neftchi in Fergana Saudi-Arabiens stärksten Verein, Al Hilol. Vor dem bevorstehenden Duell gegen einen komplexen Gegner äußerte sich Neftchi-Cheftrainer Islom Ismoilov zur Vorbereitung, zum taktischen Ansatz und zur mentalen Verfassung der Spieler. Er betonte, dass Neftchi niemanden fürchte und nur mit dem Ziel des Sieges auf den Platz gehe. Das Spiel gegen einen der stärksten Vereine des asiatischen Fußballs gilt als ernsthafte Prüfung für Neftchi. Islom Ismoilov erklärte jedoch, dass er nicht zulassen werde, dass der Name des Gegners, der Kader oder die individuelle Klasse der Spieler Druck auf seine Mannschaft ausüben. Neftchi wird gegen Al Hilol mit Mut und Selbstvertrauen spielen Islom Ismoilov betonte, man müsse anerkennen, dass Al Hilol eine der stärksten Mannschaften Asiens sei. Aber Neftchi trete in der AFC Champions League Elite nicht nur an, um dabei zu sein. Der Verein aus Fergana habe eigene Ziele, Ambitionen und eine Verantwortung gegenüber seinen Fans. „Morgen erwartet uns ein sehr komplexes Spiel. Al Hilol ist eine der stärksten Mannschaften Asiens. Ich möchte mich nicht zu sehr mit dem Kader des Gegners, der individuellen Klasse der Spieler oder den Erfolgen des Teams aufhalten. Wir nehmen jedoch nicht nur an diesem Turnier teil. Neftchi ist eine Mannschaft mit klaren Zielen, einem eigenen Charakter und hohen Ambitionen“, sagte der Trainer. Er erwartet von seinen Schützlingen, dass sie im kommenden Spiel Mut zeigen, bis zur letzten Minute kämpfen und den Fans in Fergana Freude bereiten. Ismoilov betonte, dass das Potenzial seiner Mannschaft für eine solche Aufgabe ausreiche, und erklärte, man sei bestens auf das Spiel vorbereitet. „Es wird niemals Angst geben“: Neftchi bleibt seinem Stil treu Journalisten fragten nach den erfahrenen Spielern des Gegners und den Aspekten, die für Neftchi gefährlich werden könnten. Ismoilov sagte, dass die Mannschaft ihren Fußballstil auch gegen einen starken Gegner beibehalten werde.

Seiner Meinung nach wird sich Neftchi gegen keine Mannschaft nur auf die Defensive beschränken. Hohes Pressing und vertikaler Fußball gehören zu den taktischen Hauptansätzen der Mannschaft aus Fergana, und dieser Stil soll auch im Spiel gegen Al Hilol angewendet werden. „Ich habe den Gegner bereits erwähnt. Al Hilol ist eine starke Mannschaft, das muss man anerkennen. Aber unabhängig davon, wer der Gegner ist, streben wir danach, in Spielen gegen jede Mannschaft, auch gegen starke, unseren eigenen Stil des hohen Pressings und vertikalen Fußballs anzuwenden, anstatt uns nur auf die Defensive zu beschränken. Jede Mannschaft hat Stärken und Schwächen. Wir werden uns darauf konzentrieren, diese zu nutzen. Aber weder die Mannschaft noch ich werden jemals Angst haben. Wir begegnen dem Gegner immer mit Respekt, aber wir gehen mit Selbstvertrauen auf den Platz“, erklärte der Cheftrainer. Diese Aussage bedeutet, dass Neftchi nicht plant, die Initiative komplett dem Gegner zu überlassen und sich im kommenden Spiel nur in die Defensive zurückzuziehen. Der Trainer sieht den einzigartigen Spielstil der Mannschaft und das Selbstvertrauen der Spieler als Schlüsselfaktoren. Transferwert und Namen sind auf dem Platz nicht der entscheidende Faktor Der Transferwert der Spieler von Al Hilol, der Status des Vereins auf internationaler Bühne und die bisherigen Ergebnisse werden in den Medien breit diskutiert. Islom Ismoilov betonte jedoch, dass diese Kennzahlen das Ergebnis des Spiels nicht im Voraus bestimmen. „Auf dem Platz kämpft nicht der Transferwert der Spieler, das bisherige Ergebnis oder der Status des Vereins, sondern die Mannschaft selbst. Sobald das Spiel beginnt, verlieren diese Faktoren an Bedeutung. Schließlich ist Fußball ein Mannschaftssport.