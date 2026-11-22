Islom Ismoilov spricht über Taktik und das Ziel des Sieges gegen Al Hilol
In der 5. Runde der AFC Champions League Elite empfängt Neftchi in Fergana Saudi-Arabiens stärksten Verein, Al Hilol. Vor dem bevorstehenden Duell gegen einen komplexen Gegner äußerte sich Neftchi-Cheftrainer Islom Ismoilov zur Vorbereitung, zum taktischen Ansatz und zur mentalen Verfassung der Spieler. Er betonte, dass Neftchi niemanden fürchte und nur mit dem Ziel des Sieges auf den Platz gehe.
Das Spiel gegen einen der stärksten Vereine des asiatischen Fußballs gilt als ernsthafte Prüfung für Neftchi. Islom Ismoilov erklärte jedoch, dass er nicht zulassen werde, dass der Name des Gegners, der Kader oder die individuelle Klasse der Spieler Druck auf seine Mannschaft ausüben.
Neftchi wird gegen Al Hilol mit Mut und Selbstvertrauen spielen
Islom Ismoilov betonte, man müsse anerkennen, dass Al Hilol eine der stärksten Mannschaften Asiens sei. Aber Neftchi trete in der AFC Champions League Elite nicht nur an, um dabei zu sein. Der Verein aus Fergana habe eigene Ziele, Ambitionen und eine Verantwortung gegenüber seinen Fans.
„Morgen erwartet uns ein sehr komplexes Spiel. Al Hilol ist eine der stärksten Mannschaften Asiens. Ich möchte mich nicht zu sehr mit dem Kader des Gegners, der individuellen Klasse der Spieler oder den Erfolgen des Teams aufhalten. Wir nehmen jedoch nicht nur an diesem Turnier teil. Neftchi ist eine Mannschaft mit klaren Zielen, einem eigenen Charakter und hohen Ambitionen“, sagte der Trainer.
Er erwartet von seinen Schützlingen, dass sie im kommenden Spiel Mut zeigen, bis zur letzten Minute kämpfen und den Fans in Fergana Freude bereiten. Ismoilov betonte, dass das Potenzial seiner Mannschaft für eine solche Aufgabe ausreiche, und erklärte, man sei bestens auf das Spiel vorbereitet.
„Es wird niemals Angst geben“: Neftchi bleibt seinem Stil treu
Journalisten fragten nach den erfahrenen Spielern des Gegners und den Aspekten, die für Neftchi gefährlich werden könnten. Ismoilov sagte, dass die Mannschaft ihren Fußballstil auch gegen einen starken Gegner beibehalten werde.
Seiner Meinung nach wird sich Neftchi gegen keine Mannschaft nur auf die Defensive beschränken. Hohes Pressing und vertikaler Fußball gehören zu den taktischen Hauptansätzen der Mannschaft aus Fergana, und dieser Stil soll auch im Spiel gegen Al Hilol angewendet werden.
„Ich habe den Gegner bereits erwähnt. Al Hilol ist eine starke Mannschaft, das muss man anerkennen. Aber unabhängig davon, wer der Gegner ist, streben wir danach, in Spielen gegen jede Mannschaft, auch gegen starke, unseren eigenen Stil des hohen Pressings und vertikalen Fußballs anzuwenden, anstatt uns nur auf die Defensive zu beschränken.
Jede Mannschaft hat Stärken und Schwächen. Wir werden uns darauf konzentrieren, diese zu nutzen. Aber weder die Mannschaft noch ich werden jemals Angst haben. Wir begegnen dem Gegner immer mit Respekt, aber wir gehen mit Selbstvertrauen auf den Platz“, erklärte der Cheftrainer.
Diese Aussage bedeutet, dass Neftchi nicht plant, die Initiative komplett dem Gegner zu überlassen und sich im kommenden Spiel nur in die Defensive zurückzuziehen. Der Trainer sieht den einzigartigen Spielstil der Mannschaft und das Selbstvertrauen der Spieler als Schlüsselfaktoren.
Transferwert und Namen sind auf dem Platz nicht der entscheidende Faktor
Der Transferwert der Spieler von Al Hilol, der Status des Vereins auf internationaler Bühne und die bisherigen Ergebnisse werden in den Medien breit diskutiert. Islom Ismoilov betonte jedoch, dass diese Kennzahlen das Ergebnis des Spiels nicht im Voraus bestimmen.
„Auf dem Platz kämpft nicht der Transferwert der Spieler, das bisherige Ergebnis oder der Status des Vereins, sondern die Mannschaft selbst. Sobald das Spiel beginnt, verlieren diese Faktoren an Bedeutung. Schließlich ist Fußball ein Mannschaftssport.
Wir sind körperlich und geistig bereit für dieses Spiel. Morgen werden wir eine unserer besten Leistungen zeigen. Unser Hauptziel in jedem Spiel ist es zu gewinnen. Unabhängig davon, wer der Gegner ist, wir fürchten niemanden, wir respektieren jeden, aber wir gehen nur mit dem Ziel des Sieges auf den Platz“, sagte Ismoilov.
„Wir sind noch kein Meister“: Trainer gegen voreilige Schlüsse
Auf der Pressekonferenz wurde auch die Frage nach den Titelchancen von Neftchi in der Superliga und der Teilnahme an der AFC Champions League Elite in der nächsten Saison aufgeworfen.
Journalisten fragten nach der mentalen Vorbereitung der Spieler unter Berücksichtigung der Situation in der nationalen Meisterschaft. Islom Ismoilov erinnerte daran, dass die Meisterschaft noch nicht offiziell entschieden sei, und sagte, man solle sich nicht zu voreiligen Schlüssen hinreißen lassen.
„Sie haben gerade das Wort ‚fast‘ benutzt. Aber wir sind noch nicht offiziell Meister. Zudem ist unsere Teilnahme in der nächsten Saison noch nicht sicher. Daher ist es zu früh, über das nächste Jahr zu sprechen. Vor fünf Runden nannte man uns schon Meister, aber der Titel wurde noch nicht gewonnen.
Wir glauben nicht an solches Gerede, bis das offizielle Ergebnis feststeht. Ich wiederhole, das morgige Spiel ist ein sehr verantwortungsvolles Spiel. Wir verstehen das sehr gut“, sagte der Neftchi-Cheftrainer.
Im kommenden Spiel in Fergana wird Neftchi nicht nur seine Fähigkeiten gegen einen starken Gegner testen, sondern auch versuchen, seine Ambitionen auf asiatischer Ebene zu demonstrieren. Aus den Aussagen von Islom Ismoilov geht hervor, dass die Mannschaft mit dem Ziel auf den Platz gehen wird, ihr eigenes Spiel zu zeigen und um den Sieg zu kämpfen, unabhängig vom Namen oder Status des Gegners.
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