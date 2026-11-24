„Pakhtakor“ im 5. Spieltag der AFC Champions League Elite Saudi-Arabienverlor mit 0:2 gegen „Al-Ittihad“. Nach dem Spiel äußerte sich der Cheftrainer der Mannschaft aus Taschkent, Emilian Karas, zu den Fehlern des Teams, den ungenutzten Chancen und den jungen Spielern.

Die Situation für „Pakhtakor“ in der AFC Champions League Elite wird immer schwieriger. In der Partie gegen „Al-Ittihad“ in Dschidda startete das Team in beiden Halbzeiten schwach und konnte auf die Gegentore nicht reagieren. Cheftrainer Emilian Karas verschwieg die Gründe für die Niederlage nicht: Seiner Meinung nach fehlte es der Mannschaft in den entscheidenden Momenten an Erfahrung und Qualität.

Karas: „Wir haben Fehler gemacht, die zu den Gegentoren führten“

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel analysierte Emilian Karas die Leistung seiner Mannschaft. Der Trainer betonte, dass „Pakhtakor“ beide Halbzeiten nicht gut begonnen habe, was dem Gegner die Möglichkeit gab, Tore zu erzielen.