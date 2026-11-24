Emilian Karas enthüllt das Problem bei Pakhtakor nach der Niederlage gegen Al-Ittihad
„Pakhtakor“ im 5. Spieltag der AFC Champions League Elite Saudi-Arabienverlor mit 0:2 gegen „Al-Ittihad“. Nach dem Spiel äußerte sich der Cheftrainer der Mannschaft aus Taschkent, Emilian Karas, zu den Fehlern des Teams, den ungenutzten Chancen und den jungen Spielern.
Die Situation für „Pakhtakor“ in der AFC Champions League Elite wird immer schwieriger. In der Partie gegen „Al-Ittihad“ in Dschidda startete das Team in beiden Halbzeiten schwach und konnte auf die Gegentore nicht reagieren. Cheftrainer Emilian Karas verschwieg die Gründe für die Niederlage nicht: Seiner Meinung nach fehlte es der Mannschaft in den entscheidenden Momenten an Erfahrung und Qualität.
Karas: „Wir haben Fehler gemacht, die zu den Gegentoren führten“
Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel analysierte Emilian Karas die Leistung seiner Mannschaft. Der Trainer betonte, dass „Pakhtakor“ beide Halbzeiten nicht gut begonnen habe, was dem Gegner die Möglichkeit gab, Tore zu erzielen.
„Wir sind in beide Halbzeiten schlecht gestartet und haben Fehler gemacht, die zu den Toren führten. Danach haben wir ins Spiel gefunden.
Wir haben uns einige Torchancen erarbeitet. Bei deren Verwertung fehlte es uns jedoch an Erfahrung und Qualität. Ich gratuliere den Gastgebern zum Sieg“, sagte der Fachmann.
Aus den Worten von Karas geht hervor, dass „Pakhtakor“ nicht nur aufgrund von Defensivfehlern verloren hat, sondern auch, weil die Chancen in der Offensive nicht genutzt wurden.
Warum hat der Trainer bereits in der ersten Halbzeit gewechselt?
Der Trainer von „Pakhtakor“ erklärte auch, warum er während des Spiels frühzeitig personelle Änderungen vornahm. Er sagte, dass das Team in der Offensive aktiver agieren und die Situation ändern musste.
„Wir haben bereits in der ersten Halbzeit gewechselt, weil wir in der Offensive mehr Druck ausüben mussten. Die jungen Spieler in unserem Kader sammeln in solchen Begegnungen wertvolle Erfahrung“, erklärte Karas.
Für den Trainer war dieses Spiel also nicht nur in Bezug auf das Ergebnis wichtig, sondern auch, um die jungen Spieler auf internationalem Top-Niveau zu fordern.
„Pakhtakor“ in schwieriger Lage in der Tabelle
Nach der Niederlage gegen „Al-Ittihad“ sieht die Tabellensituation wie folgt aus:
„Al-Ittihad“ – 7 Punkte, 8. Platz;
„Pakhtakor“ – 2 Punkte, 15. Platz.
Für die Mannschaft aus Taschkent sind die kommenden Spiele des Wettbewerbs von entscheidender Bedeutung. Das Team benötigt Siege, um den Punktverlust auszugleichen und die Chancen im Turnier zu wahren.
„Die Löwen“ erwartet ein wichtiges Duell gegen „Tractor“
„Pakhtakor“ bestreitet sein nächstes Spiel in der AFC Champions League Elite am 7. Dezember gegen das iranische Team „Tractor“.
Die Begegnung ist für 18:45 Uhr Taschkenter Zeit angesetzt. Dieses Spiel ist eine wichtige Gelegenheit für die Mannschaft aus Taschkent, ihre Situation im Turnier zu verbessern.
Die Schützlinge von Karas müssen aus den Fehlern in Dschidda lernen und im nächsten Spiel eine effizientere Leistung zeigen. Andernfalls könnte sich das Schicksal des Teams im Wettbewerb weiter verkomplizieren.
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