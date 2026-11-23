Wie spielt Paxtakor gegen Al-Ittihad? Die Startaufstellung ist bekannt
Am 5. Spieltag der AFC Champions League Elite tritt Paxtakor in Dschidda gegen den saudi-arabischenKlub Al-Ittihad an. Vor dieser für die Mannschaft aus Taschkent wichtigen Begegnung wurden die Startaufstellungen beider Teams bekannt gegeben.
Wer steht in der Startelf von Paxtakor?
Der Cheftrainer vertraut für das bevorstehende Spiel auf folgende Spieler:
Paxtakor: Vladimir Nazarov, Karimov, Dilshodbekov, Muhammadrasul Abdumajidov, Zaid Tahsin, Sherzod Nasrullayev, Abdurauf Buriyev, Akmal Mozgovoy, Flamarion, Oybek Bozorov, Dostonbek Hamdamov.
Der Klub aus Taschkent wird versuchen, mit genau diesen Spielern in Dschidda den Weg zum gegnerischen Tor zu finden. Im Kader stehen neben erfahrenen Akteuren auch Spieler, die für das Offensivspiel der Mannschaft von zentraler Bedeutung sind.
Auch Al-Ittihad schickt eine starke Aufstellung ins Rennen
Saudi-Arabiens Klub Al-Ittihad beginnt das Spiel ebenfalls mit seiner Stammelf.
Al-Ittihad: Rajković, Danilo, Saad Musa, Mukhtar Ali, Aouar, Al-Shanqiti, Al-Sahafi, Faris Abdi, Lopy, Bergwijn, Ilenikhena.
Die Gastgeber wollen vor heimischer Kulisse gewinnen. Daher erwartet Paxtakor in Dschidda eine schwere Prüfung.
Wann beginnt das Spiel?
Die Partie des 5. Spieltags der AFC Champions League Elite zwischen Al-Ittihad und Paxtakor beginnt heute nach Taschkent-Zeit um 23:15 Uhr.
AFC Champions League Elite. 5. Spieltag
Mannschaften
Anstoßzeit
Al-Ittihad — Paxtakor
23:15
Für Paxtakor ist dieses Spiel nicht nur wegen der Punkte wichtig, sondern auch, um sich gegen einen der stärksten Klubs Asiens zu beweisen. Nun richtet sich der Fokus auf den Kampf auf dem Platz.
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