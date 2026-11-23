Am 5. Spieltag der AFC Champions League Elite tritt Paxtakor in Dschidda gegen den saudi-arabischenKlub Al-Ittihad an. Vor dieser für die Mannschaft aus Taschkent wichtigen Begegnung wurden die Startaufstellungen beider Teams bekannt gegeben.

Wer steht in der Startelf von Paxtakor?

Der Cheftrainer vertraut für das bevorstehende Spiel auf folgende Spieler:

Paxtakor: Vladimir Nazarov, Karimov, Dilshodbekov, Muhammadrasul Abdumajidov, Zaid Tahsin, Sherzod Nasrullayev, Abdurauf Buriyev, Akmal Mozgovoy, Flamarion, Oybek Bozorov, Dostonbek Hamdamov.

Der Klub aus Taschkent wird versuchen, mit genau diesen Spielern in Dschidda den Weg zum gegnerischen Tor zu finden. Im Kader stehen neben erfahrenen Akteuren auch Spieler, die für das Offensivspiel der Mannschaft von zentraler Bedeutung sind.