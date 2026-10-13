Neftchi verliert gegen Al-Nassr am 2. Spieltag der Elite ACL

Im Rahmen des 2. Spieltags der Westregion der AFC Elite Champions League traf der usbekische Meister aus Fergana, Neftchi Club Saudi-Arabien im Al-Awwal Park Stadion in der Hauptstadt Riad auf das mit Stars gespickte Team von Al-Nassr . In einer hart umkämpften Partie gewannen die Gastgeber mit 3:1.

Das Spiel bleibt durch einen weiteren Meilenstein des Weltfußballstars Cristiano Ronaldo sowie den entschlossenen Widerstand der Gäste aus Fergana in der zweiten Halbzeit in Erinnerung.

Ronaldos 981. Tor und der Druck in der ersten Halbzeit

Der saudische Club versuchte von der ersten Halbzeit an, die Initiative zu ergreifen:

Der Führungstreffer: In der 33. Minute brachte der brasilianische Mittelfeldspieler Angelo die Gastgeber in Führung;

Ronaldos historisches Ergebnis: In der 42. Minute Cristiano Ronaldo traf gegen das Tor der Gäste aus Fergana und erhöhte auf 2:0 – dies war das 981. Tor des portugiesischen Stars in seiner offiziellen Karriere.

Neftchis Anschlusstreffer und der Platzverweis

Die Auswechslungen des Trainerstabs von Neftchi in der zweiten Halbzeit zahlten sich schnell aus:

Alisher Odilovs Hoffnungsschimmer: Der zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselte Alisher Odilov traf in der 51. Minute gegen den von Bento gehüteten Kasten und verkürzte auf 2:1;

Rote Karte und Unterzahl: Gerade als Neftchi den Druck erhöhte, wurde Ikrom Aliboyev in der 65. Minute vom Schiedsrichter mit einer direkten Roten Karte des Feldes verwiesen, wodurch das Team nur noch zu zehnt spielte;

Ein Eigentor besiegelt das Schicksal: In der 78. Minute entschied ein unglückliches Eigentor von Anvar Gofurov das Spiel endgültig – Endstand 3:1.

Tabellensituation

Nach diesem Spiel haben beide Teams jeweils 3 Punkte auf dem Konto:

Neftchi: Bleibt aufgrund der Tordifferenz aus dem ersten Spieltag auf dem 7. Platz;

Al-Nassr: Holte den ersten Sieg und kletterte mit 3 Punkten auf den 8. Rang.

Obwohl der usbekische Meister auswärts gegen einen der stärksten Clubs des Kontinents tapfer spielte, führten ein Platzverweis und Fehler am Ende zur Niederlage.