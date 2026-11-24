Am 5. Spieltag der AFC Champions League Elite stellte Al-Qadsiah seine enorme Offensivstärke erneut unter Beweis. Der saudi-arabische Klub war in Dubai zu Gast bei Shabab Al-Ahli und besiegte den Gegner mit 5:1. Julián Quiñones und Tijjani Reijnders erzielten jeweils zwei Tore und wurden zu den Hauptakteuren des Kantersiegs.

Quiñones schnürte bereits in der ersten Halbzeit einen Doppelpack

Das Spiel begann mit einem frühen Treffer. Julián Quiñones brachte Al-Qadsiah bereits in der 3. Minute in Führung. Zehn Minuten später, in der 13. Minute, traf der mexikanische Stürmer erneut und machte seinen Doppelpack perfekt.

Die Teams gingen mit einem 2:0 in die Pause. In der zweiten Halbzeit bauten die Saudis ihren Vorsprung weiter aus.

Auch Reijnders traf doppelt

In der 61. Minute erhöhte Tijjani Reijnders auf 3:0. Die Gastgeber konnten jedoch in der 71. Minute durch Mateusão verkürzen.