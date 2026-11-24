Al-Qadsiah besiegt Gegner mit 5:1: Doppelpacks von Quiñones und Reijnders
Am 5. Spieltag der AFC Champions League Elite stellte Al-Qadsiah seine enorme Offensivstärke erneut unter Beweis. Der saudi-arabische Klub war in Dubai zu Gast bei Shabab Al-Ahli und besiegte den Gegner mit 5:1. Julián Quiñones und Tijjani Reijnders erzielten jeweils zwei Tore und wurden zu den Hauptakteuren des Kantersiegs.
Quiñones schnürte bereits in der ersten Halbzeit einen Doppelpack
Das Spiel begann mit einem frühen Treffer. Julián Quiñones brachte Al-Qadsiah bereits in der 3. Minute in Führung. Zehn Minuten später, in der 13. Minute, traf der mexikanische Stürmer erneut und machte seinen Doppelpack perfekt.
Die Teams gingen mit einem 2:0 in die Pause. In der zweiten Halbzeit bauten die Saudis ihren Vorsprung weiter aus.
Auch Reijnders traf doppelt
In der 61. Minute erhöhte Tijjani Reijnders auf 3:0. Die Gastgeber konnten jedoch in der 71. Minute durch Mateusão verkürzen.
Dieses Tor von Shabab Al-Ahli konnte keine Spannung mehr in die Partie bringen. In der 77. Minute traf Reijnders erneut und erzielte sein zweites Tor des Abends. In der 86. Minute setzte Salem den Schlusspunkt zum 5:1-Endstand.
Somit bescherten die Doppelpacks von Quiñones und Reijnders sowie ein Treffer von Salem Al-Qadsiah einen deutlichen Auswärtssieg.
Al-Qadsiah klettert auf den zweiten Platz
Nach diesem Sieg kommt Al-Qadsiah auf 11 Punkte und klettert in der Tabelle auf den zweiten Rang. Das Team ist in den bisherigen fünf Spielen weiterhin ungeschlagen.
Shabab Al-Ahli bleibt mit 9 Punkten auf dem fünften Platz. Die Niederlage in Dubai ist für die Gastgeber somit nicht nur ein herbes Ergebnis, sondern auch ein bedeutender Rückschlag im Kampf um die Tabellenplätze.
Spieldetails
AFC Champions League Elite, 5. Spieltag
Shabab Al-Ahli — Al-Qadsiah — 1:5
Tore: Mateusão, 71 — Julián Quiñones, 3, 13; Tijjani Reijnders, 61, 77; Salem, 86.
Startaufstellung von Al-Qadsiah: Casteels, Al-Shahrani, Nacho Fernández, Álvarez, Al-Shamat, Reijnders, Weigl, Al-Juwayr, Sani, Sangaré, Quiñones.
Eingewechselte Spieler: Al-Ammar (65), Salem (75), Al-Qahtani (90+1).
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