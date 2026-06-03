MS-21 und SJ-100 werden mit Wi-Fi und Multimedia-Systemen ausgestattet

Russlands neue Passagierflugzeuge MS-21 und SJ-100 werden mit Satelliteninternet, Wi-Fi und Unterhaltungssystemen ausgestattet. Diese Technologien sollen vollständig auf einheimischer Hardware basieren. Ixbt.com berichtet .

Wadim Badecha, Leiter der Vereinigten Flugzeugbaugesellschaft (UAC), erklärte, dass die entsprechenden technischen Lösungen bereits in das Flugzeugdesign integriert wurden. Ihm zufolge wird die Internetverbindung an Bord ausschließlich über russische Ausrüstung bereitgestellt.

Diese Maßnahme soll die Abhängigkeit von ausländischen Technologien verringern und nahtlose digitale Dienste während des Fluges gewährleisten. Die endgültige Kabinenkonfiguration – einschließlich Sitzbildschirmen und anderen Annehmlichkeiten – wird jedoch nach den Anforderungen der Fluggesellschaften gestaltet.

Vertreter der UAC betonen, dass der Steigerung des Passagierkomforts bei der Entwicklung der neuen Flugzeuge besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Moderne Multimedia-Systeme sollen die Flugqualität auf ein neues Niveau heben.