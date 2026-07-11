Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent

Das globale Klimaphänomen im äquatorialen Pazifik – El-Nino – könnte deutlich stärker ausfallen als erwartet. Laut dem neuesten Bericht des US-amerikanischen National Weather Service (NWS) liegt die Wahrscheinlichkeit, dass sich das aktuelle Naturphänomen zu einem „Super El-Nino“ entwickelt, bei 81 Prozent. Dies deutet darauf hin, dass anomale Hitzetemperaturen und extreme Wetterveränderungen auf unserem Planeten in den kommenden Jahren anhalten werden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Expertenprognosen zufolge wird dieses Klimasystem mit einer Wahrscheinlichkeit von 97 Prozent mindestens bis zum Frühjahr 2027 bestehen bleiben. El-Nino ist ein Prozess, der mit dem Anstieg der Meeresoberflächentemperaturen im östlichen Pazifik zusammenhängt und die Wärmeverteilung in der Atmosphäre grundlegend verändert. Infolgedessen ändern sich die globalen Luftströmungen, was in verschiedenen Regionen zu unerwarteten Naturkatastrophen führt.

Globale Temperaturrekorde könnten gebrochen werden

Nach Angaben des NWS liegen die Wassertemperaturen in den zentralen und östlichen Zonen des Pazifiks bereits mehr als 1 Grad über dem klimatischen Normalwert, in einigen Gebieten nähert sich dieser Wert sogar 3 Grad. Sollten die Temperaturen weiter steigen, wird die aktuelle Episode in die Liste der stärksten „Super El-Nino“-Ereignisse seit 1950 aufgenommen. Dies könnte dazu führen, dass 2026 und 2027 die heißesten Jahre der Menschheitsgeschichte werden.

Während starker El-Nino-Perioden gerät das Gleichgewicht von Niederschlag und Temperatur weltweit aus den Fugen. In südostasiatischen Ländern steigt beispielsweise das Risiko für Dürren, große Waldbrände und Ernteausfälle. Gleichzeitig werden Überschwemmungen und schwere Stürme in anderen Teilen des Ozeans zur Normalität. Interessanterweise kann dieses Phänomen auch zu einer verringerten Hurrikan-Aktivität im Atlantik führen.

Sorgen der Wissenschaftler und Maßnahmen

Die US-amerikanische National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) hatte die Entstehung von El-Nino bereits im Juni bestätigt. Neue Beobachtungen zeigen jedoch, dass sich der Prozess schneller verstärkt als erwartet. Wissenschaftler haben Geoengineering-Methoden diskutiert, also die künstliche Beeinflussung des Klimasystems, um die Folgen dieser Naturkatastrophe abzumildern. Bisher existieren jedoch keine derartigen Technologien im großen Maßstab, und die Idee sorgt in wissenschaftlichen Kreisen für heftige Debatten.

Für Länder mit einem kontinentalen Klima wie Usbekistan bleiben solche globalen Veränderungen nicht folgenlos. Auch wenn El-Nino nicht direkt in unserer Region stattfindet, können Veränderungen in der globalen Atmosphäre Zentralasien beeinflussen, etwa durch unerwartet warme Winter oder eine längere Dauer anomaler Hitzewellen in den Sommermonaten. Dies erfordert neue Ansätze in der Landwirtschaft und im Wassermanagement.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein „Super El-Nino“ nicht nur ökologische, sondern auch wirtschaftliche Probleme verursachen kann. Die Weltgemeinschaft muss auf diese Klimaschwankungen vorbereitet sein, die voraussichtlich bis 2027 anhalten werden. Der Fokus liegt derzeit auf der Verstärkung der Wetterüberwachung und der Prävention möglicher Naturkatastrophen.