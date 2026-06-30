Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar

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Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar

Das chinesische Unternehmen UBTech hat offiziell den Verkauf der Roboter der Serie Uworlad U1 gestartet, die für den Heimgebrauch konzipiert sind und das menschliche Erscheinungsbild mit hoher Präzision nachbilden. Diese technologische Neuerung ist der nächste Schritt im Bereich AI und Robotik; sie wurde nicht für die Erledigung täglicher Aufgaben, sondern für die emotionale Kommunikation und Begleitung von Menschen geschaffen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Die Uworlad U1-Serie wird in drei Modifikationen angeboten, deren Preise je nach technischen Möglichkeiten erheblich variieren. Laut Ixbt.com ist das Basismodell U1 Lite mit etwa 17.650 Dollar bewertet, während die professionelle U1 Pro-Version 25.000 Dollar kostet. Das Flaggschiff U1 Ultra, die Spitze der Serie, wird in der männlichen Version für 145.800 Dollar und in der weiblichen Version für fast 129.600 Dollar verkauft.

Menschliches Aussehen und Bewegungsplastizität

Die Roboter bilden die realen Maße und Proportionen des menschlichen Körpers vollständig nach. Das männliche Modell ist 183 cm groß und wiegt 42 kg, während die weibliche Variante eine Größe von 168 cm und ein Gewicht von 35,2 kg aufweist. Der beeindruckendste Aspekt der Geräte ist ihre Mobilität: Jeder Roboter verfügt über 88 bewegliche Gelenke, die es ihnen ermöglichen, menschliche Bewegungen sehr natürlich und plastisch auszuführen. Zudem sorgt eine bionische Konstruktion im Nackenbereich für flüssige Kopfbewegungen.

Die U1-Serie zeichnet sich nicht nur durch ihr Aussehen, sondern auch durch ihre Kommunikationsfähigkeiten aus. Laut Hersteller kann der Roboter die Blickrichtung des Benutzers erkennen, einfache Gespräche führen und mehr als 20 verschiedene Emotionen ausdrücken. Die Reaktionszeit des Systems beträgt 500 Millisekunden, und die Synchronisation der Lippenbewegungen mit der Sprache ist mit einer Verzögerung von nur 20 Millisekunden fast unmerklich.

Technische Daten und Sicherheit

Die Software des Roboters basiert auf einem speziellen Sprachmodell, das mit Huawei Ascend-Technologien trainiert wurde. Dies hilft ihm, eine langfristige emotionale Bindung zum Besitzer aufzubauen. Das Gerät verbindet sich über Wi-Fi mit dem Netzwerk und kann 2 bis 4 Stunden autonom über den Akku betrieben werden. Wichtig ist, dass zum Schutz der Privatsphäre des Benutzers alle Kommunikationsdaten verschlüsselt auf dem Gerät selbst gespeichert werden und nicht zwingend an Cloud-Dienste gesendet werden.

Laut UBTech-Chef Zhou Xiang ist die Nachfrage nach solchen Robotern auf dem Markt viel höher als erwartet. Die Anzahl der Erstbestellungen, die am 2. Juni begannen, hat bereits 11.000 überschritten. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr verkaufte das Unternehmen insgesamt 1.079 humanoide Roboter. Die ersten Besitzer der neuen Modelle werden ihre "Begleiter" Mitte September dieses Jahres erhalten.

Es ist anzumerken, dass der Uworlad U1 nicht für die Hausarbeit, das Kochen oder das Reinigen gedacht ist. Seine Hauptaufgabe besteht darin, Einsamkeit zu lindern, ein Gesprächspartner zu sein und mithilfe moderner Technologien emotionale Farbe in das menschliche Leben zu bringen. Es wird erwartet, dass solche Technologien in Zukunft zu wichtigen Assistenten für ältere Menschen oder Personen mit Kommunikationsbedarf werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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