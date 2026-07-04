Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt

In Japan wurde eine Entdeckung gemacht, die in der Technologiewelt für großes Aufsehen gesorgt hat. Forscher der Tohoku-Universität haben eine Lithium-Schwefel-Batterie der nächsten Generation entwickelt, die um ein Vielfaches effizienter und günstiger ist als Lithium-Ionen-Batterien. Diese Erfindung wird die Betriebsdauer moderner Elektroautos und Gadgets grundlegend verändern. Berichtet wurde davon von Ixbt.com bericht et.

Lithium-Schwefel-Batterien gelten seit langem als der Hauptkonkurrent von Lithium-Ionen-Analoga. Ihre Hauptvorteile sind eine hohe Energiedichte und die Verwendung von Schwefel, der relativ günstig und in der Natur reichlich vorhanden ist. Bislang führte jedoch der sogenannte „Polysulfid-Shuttle"-Effekt — die unerwünschte Bewegung von Partikeln zwischen den Elektroden — dazu, dass solche Batterien ihre Ladung schnell verloren.

TUS-44-Material: Eine innovative Lösung des Problems

Um dieses Problem zu lösen, haben japanische Wissenschaftler ein Hybridmaterial namens TUS-44 entwickelt, das aus einer kovalenten organischen Gerüststruktur (COF) und einer Graphenmischung besteht. Laut ixbt.com wirkt diese neue Schicht nicht nur als Barriere, sondern bindet unerwünschte Partikel chemisch und gewährleistet so die Stabilität der elektrochemischen Reaktionen in der Batterie.

Die Ergebnisse der Labortests zeigten bemerkenswerte Werte. Die Anfangskapazität der mit dem neuen Material ausgestatteten Batterie betrug 1455,7 mAh/g. Das Wichtigste: Nach 1000 Lade- und Entladezyklen betrug die Energieverlustrate nur 0,034 Prozent pro Zyklus. Das bedeutet, dass die Batterie ihre Effizienz über Jahre hinweg nahezu unverändert beibehält.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die spezifische Energiedichte. Der von den Forschern zusammengestellte Prototyp-Batterie demonstrierte eine Energiedichte von 674 Wh/kg. Zum Vergleich: Bei den derzeit in Massenproduktion hergestellten fortschrittlichsten Lithium-Ionen-Batterien liegt dieser Wert normalerweise bei etwa 250-300 Wh/kg. Das bedeutet, dass die neue Technologie die Speicherung von mehr als der doppelten Energie im selben Volumen ermöglicht.

Diese Entdeckung ist nicht nur für Smartphones, sondern auch für die Elektroauto-Industrie von größter Bedeutung. Wenn Lithium-Schwefel-Batterien in die Massenproduktion eingeführt werden, könnten Elektroautos von Marken wie Tesla oder BMW mit einer einzigen Ladung die doppelte Strecke im Vergleich zu aktuellen Modellen zurücklegen. Zudem trägt die niedrige Kosten von Schwefel zur Senkung des Endproduktpreises bei.

Die Autoren der Studie betonen, dass dieser auf molekularem Design basierende Ansatz den Weg zur Entwicklung noch langlebigerer und kapazitiverer Batterien eröffnet. Die Wissenschaftler arbeiten derzeit daran, diese Technologie im industriellen Maßstab anzuwenden und die Produktionsprozesse zu optimieren.