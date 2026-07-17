Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten

Die Menschheit hat eine der historischsten Entdeckungen in der Weltraumforschung miterlebt. Laut dem Pressedienst der University of Florida haben Astronomen erstmals das Vorhandensein einer Atmosphäre auf einem erdähnlichen Exoplaneten bestätigt. Diese Entdeckung dürfte eine neue Ära bei der Suche nach anderen Welten einläuten, auf denen Leben existieren könnte. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Planet mit der Bezeichnung LHS 1140b umkreist einen roten Zwergstern im Sternbild Walfisch (Cetus). Er befindet sich in relativ geringer Entfernung zum Sonnensystem — etwa 48 Lichtjahre entfernt. Wissenschaftler weisen darauf hin, dass dieses Objekt zur Kategorie der "Supererden" gehört und 5,6-mal massereicher als unser Planet ist.

Lebensfreundliche Bedingungen

LHS 1140b umkreist seinen Stern in nur 25 Tagen. Das Wichtigste ist, dass er sich in der "habitablen Zone" des Sterns befindet. Das bedeutet, dass der Planet weder zu nah noch zu weit von seiner Sonne entfernt ist, was zu Temperaturen führt, die es ermöglichen, dass Wasser auf seiner Oberfläche in flüssiger Form existiert. Der Planet ist gebunden rotiert, das heißt, er zeigt seinem Stern immer die gleiche Seite, weshalb es dort keinen Tag-Nacht-Wechsel gibt.

Experten sind der Meinung, dass für die Bewohnbarkeit eines Planeten drei Hauptfaktoren erforderlich sind: Er muss eine feste (felsige) Oberfläche haben, Temperaturen aufweisen, die flüssiges Wasser ermöglichen, und vor allem von einer Atmosphäre umgeben sein. LHS 1140b ist derzeit der wichtigste Kandidat außerhalb des Sonnensystems, der alle drei Anforderungen erfüllt.

Einzigartige Entdeckung einer Atmosphäre

Laut Jason Dittmann, außerordentlicher Professor an der University of Florida, war die Entdeckung einer Atmosphäre auf einem Planeten dieses Typs eine unerwartete Neuigkeit für die Wissenschaftswelt. Alle zuvor untersuchten felsigen Planeten um rote Zwergsterne hatten entweder gar keine Atmosphäre oder hatten ihre Gashülle aufgrund intensiver Strahlung während ihrer Evolution verloren.

Ersten Berechnungen zufolge ist die Atmosphäre von LHS 1140b hauptsächlich heliumreich und enthält geringe Mengen an Wasserstoff. Bisher gibt es keine direkten Beweise für Leben, aber theoretisch bestehen unter solchen Bedingungen Möglichkeiten für die Entstehung und Entwicklung von Leben.

Neue Forschungen mit dem James Webb Teleskop

In naher Zukunft planen Astronomen, diesen Exoplaneten noch genauer zu untersuchen. Dazu wird das leistungsstärkste orbitale Instrument der Menschheit eingesetzt — das James Webb Teleskop. Forscher hoffen, mit diesem Teleskop feststellen zu können, ob Wasserdampf in der Atmosphäre des Planeten vorhanden ist.

Experten zufolge ist die Entdeckung einer Atmosphäre auf LHS 1140b ein riesiger Schritt bei der Erforschung von Planeten, die der Erde tatsächlich ähnlich sind. Sollten zukünftige Beobachtungen Spuren von Wasser und Sauerstoff auf dem Planeten bestätigen, könnte dies dazu beitragen, die Frage zu beantworten, ob wir im Universum allein sind.