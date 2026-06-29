Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor

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Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor

In der Welt der Mobiltechnologie setzt sich die Tradition fort, Retro-Geräte in modernen Interpretationen wiederzubeleben. HMD, der Hersteller von Telefonen unter der Marke Nokia, hat beschlossen, die einst sehr beliebte Asha-Serie wiederzubeleben. In der offiziellen Zertifizierungsdatenbank des Unternehmens ist ein neues Gerät mit dem Index HMD TA-1779 (Typ HMD Asha 305) aufgetaucht, was darauf hindeutet, dass bald eine moderne Version des legendären Modells vorgestellt wird. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Zur Erinnerung: Das ursprüngliche Nokia Asha 305 Modell wurde erstmals 2011 auf den Markt gebracht. Dieses kompakte Touch-Telefon, das auf der Series 40 Plattform basierte, diente als eine Art "Brücke" zwischen einfachen Tastentelefonen und komplexen Smartphones. Heute beabsichtigt HMD, dieses Konzept auf ein neues technologisches Niveau zu heben.

Harmonie aus moderner Technologie und klassischem Design

Eines der Hauptmerkmale des Nokia Asha 305 der nächsten Generation ist die Unterstützung von 4G LTE Netzwerken. Dies ermöglicht es den Benutzern, nicht nur Anrufe zu tätigen, sondern auch moderne Messenger und Internetdienste schnell zu nutzen. Laut Ixbt.com wird erwartet, dass das neue Modell ähnliche technische Daten wie das Ende 2025 vorgestellte HMD Touch 4G Gerät aufweist.

Die voraussichtlichen technischen Daten umfassen:

  • 3,2-Zoll-Touchscreen;
  • Unisoc T127 Prozessor;
  • 64 MB RAM und 128 MB interner Speicher (erweiterbar);
  • USB-C Port und ein entnehmbarer Akku mit einer Kapazität von 1950 mAh;
  • Touch OS leichtgewichtiges Betriebssystem.

Interessanterweise bedeutet das Wort "Asha" auf Hindi "Hoffnung". Damals war diese Serie eine der erschwinglichsten und qualitativ hochwertigsten Touch-Lösungen für Entwicklungsmärkte, einschließlich Usbekistan. Das Erscheinen des neuen Modells könnte ideal für Benutzer sein, die Einfachheit und Langlebigkeit schätzen.

HMD hat in den letzten Jahren erfolgreich klassische Modelle wie das Nokia 3310, 8110 und 6310 aktualisiert. Analysten von Gizmochina sehen die Rückkehr des Asha 305 als den nächsten wichtigen Schritt in der Retro-Strategie des Unternehmens. Solche Geräte sind oft als Zweittelefon oder bei Personen, die einen digitalen Detox wünschen, sehr gefragt.

Bisher wurden das genaue Veröffentlichungsdatum und der Preis des neuen Nokia Asha 305 Modells nicht offiziell bekannt gegeben. Dass es jedoch den Zertifizierungsprozess durchlaufen hat, bedeutet, dass das Gerät bereit für die Massenproduktion ist. Höchstwahrscheinlich wird dieses Telefon in den kommenden Monaten auf den globalen Märkten, einschließlich der zentralasiatischen Region, erscheinen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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