Russlands Boeing 787 Dreamliner-Alternative erscheint in 7-10 Jahren

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Russlands Boeing 787 Dreamliner-Alternative erscheint in 7-10 Jahren

Das Projekt zur Entwicklung eines russischen Großraum-Langstreckenflugzeugs befindet sich derzeit in der Forschungs- und Designphase. Dies gab Wadim Badecha, Leiter der United Aircraft Corporation (UAC), in einem Interview mit der Agentur TASS bekannt. Ixbt.com berichtet .

Ihm zufolge wird die Entwicklung eines solchen Verkehrsflugzeugs mindestens 7–10 Jahre dauern. Badecha betonte, dass die Abstimmung der technischen Anforderungen an das Flugzeug kurz vor dem Abschluss steht, wonach die nächsten Projektphasen beginnen können.

Der UAC-Chef hob hervor, dass sich das neue Flugzeug an zukünftigen Marktanforderungen orientieren muss, da Konkurrenten bis zur Indienststellung sicherlich neue Modelle einführen werden. Das PD-35-Triebwerk soll das Kernelement des Projekts sein.

Realistische Zeitpläne und die Machbarkeit des Programmstarts lassen sich erst nach Festlegung der endgültigen Triebwerksparameter bestimmen. Derzeit besteht Russlands Langstreckenflotte vollständig aus ausländischen Flugzeugen, was den Betrieb für Fluggesellschaften erschwert.

Wadim Badecha nannte die Il-96 als schnelle, aber weniger effiziente Lösung. Er räumte jedoch ein, dass dieses Flugzeug wirtschaftlich deutlich hinter ausländischen Pendants zurückbleibt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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