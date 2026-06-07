Minisforum M2 Pro: Mini-PC mit 128 GB RAM und Panther Lake-Prozessor

·157·Technologie
Minisforum M2 Pro: Mini-PC mit 128 GB RAM und Panther Lake-Prozessor

Minisforum hat offiziell den neuen M2 Pro Mini-PC vorgestellt, der mit Prozessoren der Intel Panther Lake-Generation ausgestattet ist. Das Gerät wird vom Intel Panther Lake-H-Prozessor mit integrierter Xe3-Grafik angetrieben. Laut Hersteller hat sich die Grafikleistung im Vergleich zur Lunar Lake-Generation um fast 50 Prozent erhöht. Für Nutzer mit höherem Leistungsbedarf ist ein OCuLink-Anschluss vorgesehen, der den Anschluss einer externen Grafikkarte ermöglicht. Ixbt.com berichtet .

Das neue Modell legt besonderen Wert auf Aufgaben der künstlichen Intelligenz. Die Kombination aus Hauptprozessor, NPU5-Neuroneinheit und Grafikcore ergibt eine Gesamtleistung von 180 TOPS. Dies ermöglicht das Ausführen lokaler KI-Modelle wie DeepSeek-R1 direkt auf dem Gerät, ohne auf Cloud-Dienste angewiesen zu sein. Es verfügt außerdem über eine dedizierte Taste für Microsoft Copilot und ein Array eingebauter Mikrofone für die Sprachsteuerung.

Der Minisforum M2 Pro unterstützt bis zu 128 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und verfügt über drei M.2 PCIe 4.0-Steckplätze für die Datenspeicherung. Die Schnittstellenausstattung ist reichhaltig: drei USB-A-Anschlüsse, drei USB4-Anschlüsse, HDMI, DisplayPort, ein SD-Kartensteckplatz und ein 3,5-mm-Audioanschluss sind vorhanden. Für Netzwerkverbindungen sind Ethernet-Ports mit Geschwindigkeiten von 10 Gbit/s und 2,5 Gbit/s installiert.

Das Gehäuse des Geräts besteht vollständig aus Metall und unterstützt eine VESA-Halterung zur Montage auf der Rückseite eines Monitors. Trotz seiner kompakten Abmessungen bietet dieser Mini-PC technische Spezifikationen, die mit professionellen Workstations konkurrieren können.

MinisforumIntel Panther LakeMini-PCKünstliche IntelligenzTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Supraleitender Flugzeugmotor besteht erste TestsSupraleitender Flugzeugmotor besteht erste TestsHeute, 17:21Einer der russischen Rassvet-Satelliten ist aus der Umlaufbahn ausgeschiedenEiner der russischen Rassvet-Satelliten ist aus der Umlaufbahn ausgeschiedenHeute, 16:59V-Color stellt neue DDR5-Module vor: Bis zu 2 TB Speicher in einem KitV-Color stellt neue DDR5-Module vor: Bis zu 2 TB Speicher in einem KitHeute, 16:29OpenAI arbeitet an einer neuen „Super-App“OpenAI arbeitet an einer neuen „Super-App“Heute, 16:24C12-Startup entwickelt Methode zur Integration von Kohlenstoffnanoröhren in QuantenchipsC12-Startup entwickelt Methode zur Integration von Kohlenstoffnanoröhren in QuantenchipsHeute, 15:59Größtes Update in der ChatGPT-Geschichte: Chatbot wird zur Super-AppGrößtes Update in der ChatGPT-Geschichte: Chatbot wird zur Super-AppHeute, 15:27
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse