Minisforum M2 Pro: Mini-PC mit 128 GB RAM und Panther Lake-Prozessor

Minisforum hat offiziell den neuen M2 Pro Mini-PC vorgestellt, der mit Prozessoren der Intel Panther Lake-Generation ausgestattet ist. Das Gerät wird vom Intel Panther Lake-H-Prozessor mit integrierter Xe3-Grafik angetrieben. Laut Hersteller hat sich die Grafikleistung im Vergleich zur Lunar Lake-Generation um fast 50 Prozent erhöht. Für Nutzer mit höherem Leistungsbedarf ist ein OCuLink-Anschluss vorgesehen, der den Anschluss einer externen Grafikkarte ermöglicht. Ixbt.com berichtet .

Das neue Modell legt besonderen Wert auf Aufgaben der künstlichen Intelligenz. Die Kombination aus Hauptprozessor, NPU5-Neuroneinheit und Grafikcore ergibt eine Gesamtleistung von 180 TOPS. Dies ermöglicht das Ausführen lokaler KI-Modelle wie DeepSeek-R1 direkt auf dem Gerät, ohne auf Cloud-Dienste angewiesen zu sein. Es verfügt außerdem über eine dedizierte Taste für Microsoft Copilot und ein Array eingebauter Mikrofone für die Sprachsteuerung.

Der Minisforum M2 Pro unterstützt bis zu 128 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und verfügt über drei M.2 PCIe 4.0-Steckplätze für die Datenspeicherung. Die Schnittstellenausstattung ist reichhaltig: drei USB-A-Anschlüsse, drei USB4-Anschlüsse, HDMI, DisplayPort, ein SD-Kartensteckplatz und ein 3,5-mm-Audioanschluss sind vorhanden. Für Netzwerkverbindungen sind Ethernet-Ports mit Geschwindigkeiten von 10 Gbit/s und 2,5 Gbit/s installiert.

Das Gehäuse des Geräts besteht vollständig aus Metall und unterstützt eine VESA-Halterung zur Montage auf der Rückseite eines Monitors. Trotz seiner kompakten Abmessungen bietet dieser Mini-PC technische Spezifikationen, die mit professionellen Workstations konkurrieren können.