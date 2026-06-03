Großer See in der Wüste von Buchara entstanden

Nördlich der Stadt Gazli im Bezirk Peshku, Region Buchara, hat sich ein großes Gewässer gebildet, nachdem die Niederschläge in den letzten sechs Monaten dreimal höher als normal waren. Dies teilte die Ökologische Partei mit.

Es wird berichtet, dass dieser See im zuvor trockenen Gebiet 'Shorbuloq' entstanden ist. Seine Gesamtfläche beträgt derzeit etwa 80 Quadratkilometer. Diese Zahl erregt Aufmerksamkeit, da sie im Vergleich zur Stadt Buchara und dem Charvak-Stausee erheblich größer ist.

Experten zufolge wurde die Wasseransammlung nicht nur durch starke Niederschläge, sondern auch durch Maßnahmen des Ministeriums für Wasserressourcen beeinflusst. Insbesondere wurde Grundwasser aus der Umgebung über kleine Kanäle, die zur Entwicklung der Fischerei angelegt wurden, in dieses Gebiet geleitet. Wasser fließt zudem über einen Sammelkanal mit einer Gesamtlänge von 126 Kilometern zu.

Zur Information: In Usbekistan gibt es über 500 Seen. Die meisten davon sind saisonal oder relativ klein. Das derzeit größte Gewässer des Landes ist das Aydar-Arnasay-Seensystem in den Regionen Jizzax und Navoiy mit einer Gesamtfläche von etwa 3.500 bis 4.000 Quadratkilometern.