143,6 Milliarden UZS Cashback für April genehmigt

Das Steuerkomitee hat den Großteil der Cashback-Zahlungen für im April 2026 getätigte Käufe genehmigt.

Offiziellen Angaben zufolge wurde die Auszahlung von insgesamt 143,6 Milliarden UZS Cashback an über 6,5 Millionen Bürger genehmigt.

Bürger können genehmigte Beträge über die mobile Soliq-App auf ihre Bankkarten überweisen. Dazu ist eine Identitätsprüfung per Face ID in der App erforderlich.

Verbleibende Cashback-Beträge werden schrittweise genehmigt, sobald Unternehmer Steuererklärungen einreichen, Fehler korrigiert und Schulden beglichen sind.

Nach geltenden Vorschriften wird Cashback auf monatliche Käufe bis zu 24.720.000 UZS berechnet. Der maximale Cashback-Betrag liegt bei 247.200 UZS.