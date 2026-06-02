Mehr Aufmerksamkeit für die Schöpfer von Hit-Songs: Neue Vergünstigungen angekündigt

Präsident Shavkat Mirziyoyev kündigte bei einem Treffen mit Vertretern aus Kultur und Kunst neue Initiativen zur Unterstützung von Dichtern, Schriftstellern und Dramatikern an, deren Werke zu populären Liedern wurden.

Es wurde betont, dass diese Kreativen nun staatlich gefördert werden. Insbesondere erhalten sie ein monatliches Honorar von 5 Millionen Sum, um ihre kontinuierliche Arbeit zu sichern.

Darüber hinaus erhalten sie das Recht auf kostenlose Nutzung von Flugzeugen, Zügen und öffentlichen Verkehrsmitteln in ganz Usbekistan. Behandlungskosten in spezialisierten medizinischen Zentren werden vollständig vom Staat übernommen.

Zudem werden spezielle Meisterschulen und Kreativhäuser eingerichtet, um ihre Erfahrung an die junge Generation weiterzugeben.

Eine weitere Neuerung ist die jährliche Auszeichnung der besten Kreativen im Rahmen des „Nationalen Kongresses der Kreativen“, was die Entwicklung der nationalen Kultur fördern soll.