Mehr Aufmerksamkeit für die Schöpfer von Hit-Songs: Neue Vergünstigungen angekündigt

·85·Usbekistan
Mehr Aufmerksamkeit für die Schöpfer von Hit-Songs: Neue Vergünstigungen angekündigt

Präsident Shavkat Mirziyoyev kündigte bei einem Treffen mit Vertretern aus Kultur und Kunst neue Initiativen zur Unterstützung von Dichtern, Schriftstellern und Dramatikern an, deren Werke zu populären Liedern wurden.

Es wurde betont, dass diese Kreativen nun staatlich gefördert werden. Insbesondere erhalten sie ein monatliches Honorar von 5 Millionen Sum, um ihre kontinuierliche Arbeit zu sichern.

Darüber hinaus erhalten sie das Recht auf kostenlose Nutzung von Flugzeugen, Zügen und öffentlichen Verkehrsmitteln in ganz Usbekistan. Behandlungskosten in spezialisierten medizinischen Zentren werden vollständig vom Staat übernommen.

Zudem werden spezielle Meisterschulen und Kreativhäuser eingerichtet, um ihre Erfahrung an die junge Generation weiterzugeben.

Eine weitere Neuerung ist die jährliche Auszeichnung der besten Kreativen im Rahmen des „Nationalen Kongresses der Kreativen“, was die Entwicklung der nationalen Kultur fördern soll.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

143,6 Milliarden UZS Cashback für April genehmigtHeute, 08:14Großer See in der Wüste von Buchara entstandenHeute, 07:25Usbekistan liefert landwirtschaftliches Saatgut nach AfghanistanHeute, 04:54Neue Flüge zwischen Usbekistan und Hongkong könnten eingeführt werdenHeute, 04:48Präsidialdekret gewährt jungen Menschen zinsgünstige Kredite von bis zu 100 Millionen SoumGestern, 11:02Rückkehrdaten für usbekische Pilger bekannt gegebenGestern, 09:37
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Usbekistan nachrichten

Usbekistan stellt Rekord auf: Über 12.000 Samsas zubereitet (Video)
Zentralbank reagiert auf Berichte über 500.000-Som-Banknote
Kirgisistan schickt 21 Tonnen Wassermelonen aus Usbekistan zurück
Wichtige Änderungen ab dem 1. Juni bekannt gegeben
Starker Regen und Abkühlung lösen Hitze in Usbekistan ab
Stromtarife steigen, Rechnung für 500 kWh ändert sich
Änderung des Verfahrens zur Auszahlung des Kindergeldes bei Geburt in Usbekistan
Datum für Eid al-Adha in Usbekistan offiziell bekannt gegeben