Präsidialdekret gewährt jungen Menschen zinsgünstige Kredite von bis zu 100 Millionen Soum

Zur Unterstützung junger Menschen werden zinsgünstige Kredite von bis zu 100 Millionen Soum vergeben. Diesbezüglich wurde das Präsidialdekret Nr. PQ-210 verabschiedet.

Gemäß dem Dekret gewährt die Aloqabank im Rahmen des Programms „Jugendgeschäft“ Kredite mit einer Laufzeit von bis zu 7 Jahren für Bürger unter 31 Jahren. Es gilt eine tilgungsfreie Zeit von bis zu 1 Jahr für das Hauptdarlehen und bis zu 3 Monaten für Zinszahlungen.

Zinsgünstige Mikrokredite werden auf Basis einer Versicherungspolice oder einer Bürgschaft Dritter vergeben. Bis zu 20 Millionen Soum können für das Erlernen von Fremdsprachen, digitalen Technologien und modernen Berufen bereitgestellt werden.

Zudem werden Kredite von bis zu 50 Millionen Soum für Projekte in den Bereichen Social Media Marketing, Mobilografie, Freelancing, Online-Shops und Selbstständigkeit vergeben.

Für Projekte in den Bereichen Nähen, Heimarbeit, Verarbeitung und Produktherstellung sind ebenfalls bis zu 50 Millionen Soum vorgesehen. Für Bäckerei- und Konditoreiprojekte werden Mikrokredite von bis zu 100 Millionen Soum gewährt.